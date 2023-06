Lista REVELADA: os 10 filmes e séries mais viciantes da HBO Max

Final de semana é dia de descansar da correria da semana. E nada melhor para relaxar do que assistir a um bom filme ou maratonar aquela série que você estava empolgado pra ver há um tempo, não é?

A HBO Max tem um catálogo com diversas opções diferentes, de todos os gêneros, para agradar todos os gostos. Com certeza, pelo menos um vai chamar sua atenção.

Confira aqui a lista de 10 filmes e séries mais viciantes da HBO Max.

10 filmes e séries para você assistir na HBO Max. Já prepara a pipoca! (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia)

10 filmes e séries da HBO Max que você precisa assistir

1. Gotham – série

A série conta a história de alguns dos grandes vilões e vigilantes da DC Comics e mostra a ascensão do detetive Jim Gordon ao poder na fictícia cidade de Gotham City, um local perigoso e rodeado por corrupção. Já tem 5 temporadas.

2. Gêmeas Trans – Uma nova vida- série documental

Nesta série documental, acompanhamos a vida das gêmeas Sofia e Mayla, após realizarem a cirurgia de redesignação sexual. São apenas 6 episódios.

3. The Idol – série

Na história, vemos Jocelyn, uma menina que sonha em ser a maior popstar do mundo, e Tedro, um empresários de clubes noturnos com um passado obscuro que a ajudará nessa tarefa. A série estreou dia 4 de Junho e toda semana ganhará novos episódios, chegando ao fim da primeira temporada dia 9 de julho.

4. O Ataque – filme

O filme, lançado em 2013, nos apresenta John Cale, que foi recusado pelo serviço secreto. Porém, ao salvar o país, o presidente e a filha de um grupo paramilitar, acaba por surpreender a todos.

5. Sex And The City – série

Através de um grupo de amigas, formado por Carrie, Charlotte, Miranda e Samantha, aprendemos e refletimos sobre questões como sexo, relacionamentos, amizade e amor. São 6 temporadas ao todo.

6. Minha Menina – série

Essa produção turca mostra a história de Öykü, uma garota de 8 anos que tem uma doença rara. Ao ser abandonada pela tia, ela tenta procurar o pai, chamado Demir. Ele nunca cuidou da menina, mas agora pretende salvá-la e formar uma família com ela.

7. A Convocação – filme

Baseado no romance de Inger Ash Wolfe, neste filme lançado em 2014, Susan Sarandon investiga uma série de crimes que estão aparentemente conectados com um antigo ritual religioso.

8. Um Lugar Bem Longe Daqui – filme

Neste filme lançado ano passado, uma mulher cujo nome é Kya, cresceu sozinha nos pântanos da Carolina do Norte e acaba sendo acusada de assassinar o homem com quem ela se relacionava. A trama foi inspirada no Romance de Delia Owens.

9. Bumblebee – filme

Este é sexto filme da famosa franquia Transformers, lançada em 2018. Na história do longa, Charlie encontra Bumblebee, um fusca destroçado dentro de um ferro-velho. Ao ser reformado, ela percebe que não é um carro qualquer.

10. As Panteras – filme

Um trio formado por belas e talentosas agentes embarcam em uma missão com o objetivo de evitar que uma nova e perigosa tecnologia caia nas mãos da pessoa errada. O filme foi lançado em 2000.

Se interessou por algum? Já prepara a pipoca e boa sessão.