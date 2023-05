Tutorial para assistir filmes e séries DE GRAÇA no Amazon Prime

Assistir filmes de graça? A Amazon Prime Video vem emergindo como uma força a ser reconhecida no espaço cada vez mais competitivo dos serviços de streaming. Oferecendo uma biblioteca de conteúdo repleta de filmes e séries de alta qualidade, alguns dos quais foram aclamados pela crítica, a plataforma está se esforçando para fornecer uma alternativa atraente aos seus concorrentes. Ainda melhor, os novos usuários têm a oportunidade de experimentar a plataforma gratuitamente por um mês inteiro.

Amazon Prime Video: a melhor opção para assistir filmes premiados e elogiados. Foto: divulgação

Como assistir filmes de graça no Prime Video

Com um plano de assinatura que é considerado mais acessível que muitos de seus concorrentes, a Amazon Prime Video poderia ser a escolha certa para aqueles que estão à procura de um serviço de streaming novo ou alternativo. Além de sua oferta de conteúdo, a plataforma tem outra grande vantagem: a opção de teste gratuito por um mês para novos usuários.

Para se inscrever no teste gratuito do Amazon Prime, é necessário que o interessado tenha um cartão de crédito ou débito válido aceito pela Amazon.com.br. Embora a Amazon aceite cartões de crédito pré-pagos, é importante ressaltar que estes podem ser recusados no momento da renovação automática da assinatura, caso o saldo disponível não seja suficiente. Em relação aos cartões de crédito virtuais, pode haver restrições para a cobrança da assinatura, dependendo das políticas do emissor do cartão. Infelizmente, outras formas de pagamento não são aceitas pela plataforma.

Para começar o teste gratuito, o processo é bastante simples. A primeira etapa é acessar o site do Amazon Prime ou baixar o aplicativo para dispositivos móveis. Em seguida, o interessado deve selecionar a opção “Teste GRÁTIS por 30 dias”. Após isso, será necessário criar uma conta na Amazon, preenchendo informações pessoais e criando uma senha.

Uma vez concluído o processo de criação da conta, a Amazon enviará um código de validação de seis dígitos para o endereço de e-mail fornecido. Esse código deve ser inserido na caixa “Inserir o código” na página de criação da conta para confirmar o cadastro.

A próxima etapa é adicionar um método de pagamento. A Amazon aceita diversos tipos de cartões de crédito e cartões de débito das bandeiras Visa, Mastercard e ELO.

Assinatura do serviço

Após o período de teste gratuito de 30 dias, a assinatura do Amazon Prime é renovada automaticamente por R$14,90/mês ou R$119/ano. É importante lembrar que, caso não se deseje continuar com a assinatura após o período de teste, é necessário cancelar a assinatura antes do término dos 30 dias.

A assinatura do Amazon Prime inclui uma série de benefícios além do acesso ao Prime Video. Os assinantes também têm acesso a frete grátis em entregas expressas e padrão, Amazon Music Prime, Prime Gaming, Prime Reading e ofertas exclusivas.

Em resumo, a Amazon Prime Video oferece um serviço de streaming de alta qualidade, a um preço acessível e com a vantagem adicional de um teste gratuito de um mês para novos usuários. A sua oferta de filmes e séries aclamados pela crítica, combinada com a variedade de outros benefícios incluídos na assinatura do Amazon Prime, faz dela uma opção de streaming que vale a pena considerar.

