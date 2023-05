13 games para JOGAR DE GRAÇA no Prime Gaming ainda HOJE

Como jogar games de graça? O Prime Gaming, um serviço de assinatura da Amazon, acaba de anunciar um novo conjunto de jogos que estarão disponíveis para seus assinantes em breve. Estes jogos, descritos como “brindes” pela plataforma, estão gerando entusiasmo entre os jogadores ávidos por novos conteúdos. Entre os jogos destacados estão o “League of Legends”, “FIFA 23” e “Rogue Company”, com um total de 13 títulos à disposição dos assinantes.

Aproveite a assinatura do Prime Gaming para jogar os melhores games. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / pronatec.pro.br

Prime permite jogar seus games gratuitamente

O Prime Gaming tem crescido em popularidade como uma oferta da Amazon, proporcionando aos assinantes acesso a uma variedade de jogos e conteúdo relacionado a jogos. A adição desses novos títulos vem para ampliar ainda mais a atração da plataforma, com uma variedade de jogos que irão cativar os usuários de todos os tipos de preferências de jogos.

Para aqueles que aguardam ansiosamente os detalhes dos lançamentos de junho, a plataforma disponibilizou uma lista completa dos títulos que serão lançados, juntamente com as datas de lançamento. O mês de junho começa com o “Mutation Nation” e “Sengoku 2” disponíveis a partir do dia 1°, seguidos de “Over Top” e “Soccer Brawl” no dia 8.

No dia 15 de junho, os assinantes podem esperar pelo “The Super Spy”, “SteamWorld Dig 2” e “Top Hunter”. Na semana seguinte, no dia 22, “Neverwinter Nights: Enhanced Edition”, “Autonauts” e “Revita” farão sua estreia. Finalmente, o mês será encerrado com o lançamento de “Once Upon a Jester”, “Roguebook” e “Gems of Destiny: Homeless Dwarf” no dia 29 de junho.

Vale ressaltar que, além desses novos jogos, os assinantes do Prime Gaming ainda têm acesso aos jogos lançados em maio. Portanto, há uma quantidade significativa de conteúdo à disposição dos assinantes, proporcionando uma oportunidade incrível de diversão e entretenimento.

Assinatura do serviço

A assinatura do Prime Gaming oferece uma série de benefícios além do acesso a jogos. Por apenas R$ 14,90 por mês, os assinantes também têm direito a frete grátis em compras realizadas na Amazon. Isso pode ser uma grande vantagem para quem já faz compras regularmente na Amazon e deseja uma maneira econômica de obter entrega rápida e gratuita.

Um bônus adicional para os assinantes do Prime Gaming é o acesso a séries e filmes na plataforma de streaming Prime Video da Amazon, sem custo adicional. Este é um benefício adicional significativo, considerando o crescente catálogo de conteúdo exclusivo e popular disponível no Prime Video.

O Prime Gaming parece estar empenhado em tornar sua plataforma cada vez mais atraente para os assinantes, e com a adição desses 13 novos jogos, a empresa está definitivamente dando passos na direção certa. A espera pelos novos jogos certamente será repleta de antecipação, enquanto os assinantes aguardam para ver o que esses novos títulos têm a oferecer. Enquanto isso, os jogadores podem desfrutar dos jogos já disponíveis na plataforma, garantindo que nunca faltem opções para se divertir.

