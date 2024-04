Leilão oferece imóveis com descontos de até 50%

Está pensando em investir em imóveis ou talvez adquirir a casa dos seus sonhos por um preço acessível? A terceira fase do leilão promovido pela Caixa Econômica Federal, em parceria com a Globo Leilões, pode ser a sua grande chance!

A partir das 10h da próxima quinta-feira, uma seleção de 226 imóveis estará disponível com descontos que podem chegar a até 50%. Essa oportunidade única inclui apartamentos, casas e terrenos espalhados por todo o Brasil, todos livres de dívidas e prontos para mudar a sua vida.

Aproveite a terceira fase do leilão da Caixa! Imóveis livres de dívidas com descontos incríveis de até 50%. Participe e faça um investimento seguro.

Por que considerar o leilão da Caixa?

Se você está em busca de uma oportunidade única para adquirir imóveis com condições inigualáveis, não pode perder a nova fase do leilão da Caixa Econômica Federal. Com descontos de até 50%, este evento oferece uma variedade incrível de imóveis, incluindo apartamentos, casas e terrenos em várias regiões do país. Ideal para quem deseja investir, morar ou até mesmo revender, esta é a sua chance de realizar um excelente negócio com segurança e facilidade. Não deixe de conferir os detalhes e prepare-se para dar o seu lance!

Os imóveis ofertados estão livres de qualquer ônus, garantindo tranquilidade total para os novos proprietários. Além disso, as condições de pagamento são flexíveis, com a possibilidade de pagamento à vista. Em alguns casos, você pode até usar seu FGTS para complementar o valor, tornando esse investimento ainda mais acessível.

Os 226 imóveis incluem 136 apartamentos, 80 casas e 10 terrenos, distribuídos de maneira abrangente pelo território nacional. Seja no calor do Nordeste ou na tranquilidade da região Sul, você encontrará opções que atendem a todas as preferências e necessidades.

Destaques do leilão

Oportunidades Regionais

Norte : Em Ananindeua (PA), um espaçoso apartamento de 137,4 m², com três quartos e uma vaga de garagem, está esperando seu lance a partir de R$ 216 mil.

: Em Ananindeua (PA), um espaçoso apartamento de 137,4 m², com três quartos e uma vaga de garagem, está esperando seu lance a partir de R$ 216 mil. Nordeste : Em Itaberaba (BA), descubra uma casa com 259,35 m², três quartos e quatro vagas na garagem, com lance inicial de apenas R$ 200 mil.

: Em Itaberaba (BA), descubra uma casa com 259,35 m², três quartos e quatro vagas na garagem, com lance inicial de apenas R$ 200 mil. Centro-Oeste : Em Goiânia (GO), um prático apartamento de 42,59m² pode ser seu por um lance inicial de R$ 103 mil.

: Em Goiânia (GO), um prático apartamento de 42,59m² pode ser seu por um lance inicial de R$ 103 mil. Sudeste : Na Praia Grande (SP), um apartamento com 113,21 m² de área total e 77,02 m² de área privativa, oferece dois quartos e uma vaga de garagem por R$ 252 mil.

: Na Praia Grande (SP), um apartamento com 113,21 m² de área total e 77,02 m² de área privativa, oferece dois quartos e uma vaga de garagem por R$ 252 mil. Sul: Em São Leopoldo (RS), uma casa de 42 m² com dois quartos e uma vaga de garagem tem lance inicial de R$ 106 mil.

Como Participar?

A participação no leilão é simples: acesse o site da Globo Leilões na data e horário marcados e dê seu lance! Lembre-se de verificar as condições específicas para cada lote, garantindo que você esteja completamente informado sobre o que está adquirindo.

Não perca essa chance de fazer um excelente negócio. Marque no seu calendário e prepare-se para fazer parte desse evento exclusivo que pode mudar sua vida imobiliária. Seja para morar, investir ou revender, os imóveis da Caixa são sinônimo de oportunidade e segurança. Esperamos você no leilão!

