Santander libera 219 casas para leilão em 17 estados

O Banco Santander anuncia a realização de um grande leilão de imóveis, marcando uma oportunidade única para adquirir propriedades residenciais, comerciais, além de lotes e terrenos em várias localidades do Brasil. Este evento, organizado em colaboração com a Biasi Leilões, destaca-se por sua abrangência nacional, abarcando uma vasta gama de imóveis distribuídos por diversos estados.

Detalhes do evento e como participar

O leilão ocorrerá no dia 15 de abril, com início às 15h, horário de Brasília, e será realizado inteiramente online através do site da Biasi Leilões. Eduardo Consentino será o responsável por conduzir o evento, que promete ser um marco no calendário de leilões do país.

Serão ofertados ao todo 219 imóveis, entre eles apartamentos, casas, terrenos e propriedades comerciais, refletindo a diversidade e o potencial de investimento no mercado imobiliário brasileiro. Os interessados em participar deste evento significativo podem se inscrever e fazer lances por meio do cadastro no site da Biasi Leilões, onde também é possível encontrar detalhes completos e específicos sobre cada propriedade disponível.

Condições de pagamento flexíveis

O Santander oferece condições de pagamento atraentes, com a possibilidade de lances à vista, sem desconto, ou através de financiamento imobiliário estendido por até 420 meses. Para imóveis comerciais e residenciais com valor superior a R$ 90 mil, é necessário um pagamento inicial de 20% do valor do lance. Por outro lado, os terrenos disponíveis requerem pagamento integral à vista, enfatizando a variedade de opções para diferentes perfis de investidores.

Oportunidades em destaque

Dentre as muitas oportunidades, destacam-se um lote em Pérola, Paraná, com área total de 501,20 m² e lance inicial de R$ 57.024, e uma residência em um condomínio de Goiânia, Goiás, com área de 609,91 m² e lance inicial de R$ 2.185.000,00 – este sendo o maior valor de abertura do leilão.

Abrangência nacional

Os imóveis leiloados estão espalhados por uma extensa lista de estados, oferecendo oportunidades para participantes de todo o país, incluindo:

Bahia

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Este leilão de imóveis promovido pelo Banco Santander e Biasi Leilões representa uma oportunidade imperdível para investidores e interessados em adquirir imóveis em diversas localidades do Brasil. Com uma vasta seleção de propriedades, condições de pagamento flexíveis e a comodidade de participar online, este evento é uma janela aberta para quem busca investir no mercado imobiliário com inteligência e visão de futuro.

