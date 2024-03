Malha fina do Imposto de Renda 2024: como descobrir se você foi pego?

A declaração anual do Imposto de Renda (IR) é uma etapa crucial na vida financeira dos brasileiros sujeitos a esse compromisso com a Receita Federal. Este processo envolve a apresentação detalhada dos rendimentos e do patrimônio do declarante.

Um dos principais receios relacionados a essa obrigação é a possibilidade de cair na malha fina, um termo utilizado para indicar que a declaração foi retida por inconsistências ou erros.

Identificando e corrigindo erros

Para evitar transtornos e garantir que sua declaração esteja em conformidade, é essencial saber como verificar possíveis erros e como proceder para corrigi-los.

Consultando a Situação cadastral

Para verificar onde possa ter ocorrido o erro na sua declaração:

Acesse o extrato da declaração no site da Receita Federal; Localize a seção “Pendências de malha”, onde serão listados os motivos de retenção e as informações que precisam de comprovação ou correção.

Corrigindo a declaração

Caso identifique informações incorretas ou incompletas:

Utilize o programa gerador da declaração, o mesmo utilizado para o envio original, para elaborar e transmitir uma declaração retificadora com as devidas correções.

Verificando a situação na Malha Fina

Para saber se sua declaração foi retida na malha fina, siga estes passos:

Pelo site da Receita Federal:

Acesse o site da Receita Federal; Insira seu CPF, data de nascimento e clique em “Consultar” para visualizar a situação da sua restituição.

Pelo Portal e-CAC:

Entre no Portal e-CAC utilizando o acesso gov.br; Após login, selecione “Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)” em “Serviços em destaque”; Na aba “processamento”, escolha “pendências de malha” para detalhes.

Consultando a Restituição do Imposto de Renda

A restituição é realizada diretamente na conta bancária informada na declaração. Caso não se lembre qual conta foi indicada, você pode verificar:

Pelo site ou app da Receita Federal , que fornece informações sobre o banco, agência, número do lote e a data disponível para o pagamento, bem como a “Situação da Restituição”;

, que fornece informações sobre o banco, agência, número do lote e a data disponível para o pagamento, bem como a “Situação da Restituição”; Pelo recibo de entrega da declaração ou nas últimas páginas do extrato de declaração, na seção “Informações Bancárias”.

Calendário de Restituição do IRPF 2024

Fique atento ao calendário de restituição para o ano de 2024:

1º lote: 31 de maio;

2º lote: 28 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 30 de agosto;

5º lote: 30 de setembro.

Seguindo essas orientações, os contribuintes podem minimizar o risco de cair na malha fina e, caso ocorra, saberão como agir rapidamente para regularizar sua situação. A chave é a atenção aos detalhes e a prontidão em corrigir pendências, garantindo assim a tranquilidade no cumprimento de suas obrigações fiscais.

