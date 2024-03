Urgente: Bolsa Família libera ÚLTIMO pagamento aos beneficiários

O Bolsa Família, programa de transferência de renda do governo federal, encerrou seu calendário de pagamentos de março de 2024 nesta quinta-feira. O processo de pagamento, que é administrado pela Caixa Econômica Federal, segue uma estrutura já familiar aos beneficiários, distribuindo os valores nos últimos 15 dias do mês.

O critério para determinar as datas de pagamento é o número final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

O processo de pagamento do Bolsa Família

O sistema de pagamento do Bolsa Família é meticulosamente planejado para garantir uma distribuição ordenada dos recursos. Os beneficiários têm seus pagamentos programados nos últimos 10 dias úteis de cada mês, seguindo a sequência do último dígito do NIS.

Esse método busca não apenas organizar os pagamentos, mas também evitar aglomerações e otimizar o acesso aos recursos.

Após a liberação dos pagamentos conforme o calendário, os beneficiários podem realizar o saque das parcelas mensais dentro de um prazo de 120 dias. Este prazo assegura que os recursos estejam disponíveis para atender às necessidades dos beneficiários sem pressioná-los a sacar imediatamente.

Estrutura de benefícios e acessos

A estrutura de benefícios do programa em 2024 inclui um repasse mínimo de R$ 600, beneficiando diretamente as famílias com até quatro integrantes. Para famílias maiores, o programa prevê um adicional de R$ 142 por membro, além de R$ 150 para cada criança de até 7 anos incompletos. Dependentes entre 7 a 18 anos incompletos e gestantes recebem R$ 50 adicionais, e há também um benefício adicional de R$ 50 para crianças de até 6 meses.

No dia 28 de março, beneficiários com NIS final 0 completaram o ciclo de pagamentos de março, marcando o fim do calendário do mês.

Canais de atendimento e direitos ao benefício

Para sanar dúvidas ou obter mais informações sobre o Bolsa Família, os beneficiários dispõem de vários canais de atendimento. O número 121 é destinado a informações gerais e denúncias, enquanto o 111 serve como Canal de Atendimento ao Cidadão da Caixa, proporcionando detalhes sobre cartões e saques.

Além disso, o aplicativo do programa oferece um meio prático para acompanhamento dos benefícios, disponível gratuitamente em lojas virtuais.

O Bolsa Família é destinado a famílias em condição de pobreza ou extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 282. É fundamental que as famílias mantenham seus dados atualizados no Cadastro Único para garantir o acesso aos benefícios.

Resumo do calendário de pagamento de Março

O calendário de pagamentos de março seguiu a sequência do último dígito do NIS, começando no dia 15 com NIS final 1 e encerrando no dia 28 com NIS final 0. Esse planejamento assegura a distribuição eficiente dos recursos e facilita o acesso dos beneficiários aos seus direitos.

O programa Bolsa Família continua a ser uma ferramenta vital na luta contra a pobreza no Brasil, oferecendo suporte financeiro às famílias que mais precisam. Com sua estrutura organizada e benefícios direcionados, o programa não apenas alivia as condições de vida imediatas das famílias beneficiárias, mas também promove uma estrutura de suporte que contribui para o desenvolvimento social e econômico sustentável.

