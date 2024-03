Nos últimos anos, a conta do Nubank emergiu como uma das alternativas mais atrativas para quem busca otimizar seus investimentos, oferecendo uma série de vantagens sobre a tradicional caderneta de poupança.

Esse banco digital, conhecido por descomplicar a relação dos usuários com suas finanças, propõe não apenas facilidades em operações bancárias, mas também um rendimento automático superior, graças ao seu modelo de investimento.

Como destravar R$ 1.185,00 no Nubank ainda hoje | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Rendimentos atrativos do Nubank

O diferencial do Nubank reside na sua capacidade de oferecer um rendimento automático que supera o da poupança. Isso é possível devido ao investimento dos depósitos em Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que acompanha de perto a taxa Selic, situada atualmente em 10,75% ao ano. Essa abordagem assegura aos correntistas uma rentabilidade média de cerca de 0,92% ao mês, ou aproximadamente 10,65% ao ano.

Esse modelo de rendimento coloca a conta do Nubank em posição de destaque quando comparada às opções de poupança tradicionais, oferecendo aos correntistas uma forma mais eficiente de incrementar seu patrimônio.

A conta não apenas facilita a gestão financeira diária, com transferências gratuitas e ilimitadas, como também ultrapassa as expectativas com sua rentabilidade acima da média.

Comparativo: Nubank vs. Poupança tradicional

A proposta de valor do Nubank se estende para além de sua conveniência e facilidade de uso, destacando-se substancialmente no que tange ao retorno sobre investimentos. Com o rendimento baseado no CDI, a conta do Nubank promete um retorno anual de cerca de 10,65%, representando uma rentabilidade média mensal de 0,92%.

Em comparação, a poupança tradicional, cujo rendimento se baseia em 0,50% ao mês mais a Taxa Referencial (TR) – aplicável quando a Selic excede 8,5% ao ano –, demonstra ser uma opção menos vantajosa para o investidor.

Para ilustrar essa diferença, um investimento de R$ 1.000 no Nubank por dois anos poderia gerar um retorno de aproximadamente R$ 118,50, já descontado o Imposto de Renda (IR). Em contraste, o mesmo valor na poupança resultaria em cerca de R$ 115,60, isento de IR, evidenciando a superioridade do rendimento do Nubank mesmo diante da isenção fiscal da poupança.

Vantagens exclusivas para correntistas do Nubank

O Nubank transcende a oferta de um simples serviço bancário, proporcionando um leque de benefícios que realçam a experiência financeira do usuário. Além do já mencionado rendimento superior, o banco digital facilita o dia a dia de seus clientes com a possibilidade de realizar transferências gratuitas e ilimitadas para qualquer banco, sem custos adicionais.

Ademais, o Nubank simplifica a organização financeira ao permitir o agendamento de pagamentos e a configuração de débitos automáticos para contas recorrentes, assegurando que os compromissos financeiros sejam cumpridos sem falhas. Esses serviços, aliados à rentabilidade superior da conta, posicionam o Nubank como uma escolha inteligente para quem busca não apenas uma alternativa à poupança, mas uma solução completa para o gerenciamento de suas finanças.

Com uma proposta inovadora, o Nubank se destaca no cenário financeiro atual como um dos bancos digitais mais atraentes para o público brasileiro, promovendo uma verdadeira transformação na maneira como as pessoas interagem com o dinheiro e maximizam o rendimento de seus investimentos.

