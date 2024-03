Forbes libera lista do TOP 10 criadores de conteúdo do Brasil

Em um mundo onde a influência digital molda não apenas a cultura pop, mas também o panorama empresarial, a Forbes Brasil revelou sua tão esperada lista dos TOP 10 criadores de conteúdo do país.

Lançada originalmente pela Forbes USA em 2022, a lista Top Creators chegou com grande entusiasmo ao Brasil, refletindo o dinamismo e a inovação no modo de fazer fama e fortuna nos dias atuais. Transformando a popularidade nas redes sociais em influência e negócios lucrativos, esses criadores se tornaram verdadeiros ícones da economia digital brasileira.

Explorando os gigantes digitais do Brasil: A lista da Forbes revela quem são os criadores de conteúdo dominando as redes e os negócios. Veja quem são! (Foto divulgação)

TOP 10 criadores de conteúdo do Brasil

A lista da Forbes revela os nomes que estão redefinindo o cenário digital brasileiro. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um desses influenciadores e como eles transformaram suas plataformas em verdadeiros impérios.

Whindersson Nunes

Originário do Piauí, Whindersson é um fenômeno do YouTube, com milhões de seguidores. Além de seus vídeos humorísticos, ele diversificou seus investimentos para cinema e música, consolidando-se como uma das principais vozes da internet brasileira.

Maisa

Maisa Silva começou sua carreira na TV como apresentadora mirim e cresceu diante dos olhos do público. Hoje, ela é uma influenciadora digital, atriz e apresentadora, com forte presença em diversas redes sociais, onde compartilha sua vida, opiniões e colaborações com marcas.

Boca Rosa (Bianca Andrade)

Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, começou no YouTube falando sobre beleza e maquiagem. Ela evoluiu sua marca para uma linha de produtos de beleza e recentemente mergulhou no mundo do empreendedorismo e reality shows.

Larissa Manoela

Atriz e cantora desde a infância, Larissa Manoela se tornou um dos rostos mais conhecidos do Brasil. Sua influência se estende por cinema, TV e redes sociais, onde ela compartilha aspectos de sua vida pessoal e profissional com milhões de seguidores.

Lucas Rangel

Conhecido por seus vídeos humorísticos nas redes sociais, Lucas Rangel rapidamente se tornou um dos influenciadores digitais mais reconhecidos do país. Além de seu conteúdo divertido, ele também empreende em negócios relacionados a entretenimento e moda.

Tata Estaniecki

Empresária e influenciadora digital, Tata Estaniecki se destaca por seu conteúdo relacionado a moda, beleza e lifestyle. Casada com o YouTuber Júlio Cocielo, ela também participa de podcasts e projetos empresariais em conjunto.

Virginia Fonseca

Virginia se catapultou para a fama com seu conteúdo no YouTube e Instagram, focando em lifestyle, moda e beleza. Casada com o cantor Zé Felipe, ela soube alavancar sua vida pessoal para construir uma marca poderosa na internet.

Jade Picon

Jade Picon começou como influenciadora de moda e rapidamente expandiu sua presença para outros nichos. Conhecida por sua estética impecável e empreendedorismo, Jade também fez sua estreia na TV, mostrando seu talento além das redes sociais.

Enaldinho

Com um canal no YouTube voltado para o público infanto-juvenil, Enaldinho se destaca por seus desafios, pegadinhas e conteúdo de entretenimento. Ele é uma das vozes mais influentes para a nova geração no Brasil.

Flavia Pavanelli

Atriz e modelo, Flavia começou sua carreira compartilhando dicas de beleza na internet. Hoje, ela se destaca por seu conteúdo de moda, beleza e viagens, além de sua participação em novelas e campanhas publicitárias.

