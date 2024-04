O Google Drive para Android acaba de receber uma atualização altamente antecipada que incorpora os filtros de busca, uma funcionalidade já disponível para usuários do iOS e na versão web do serviço. Segundo informações do site Android Police, essa ferramenta aprimora significativamente a capacidade de pesquisa dentro do aplicativo, permitindo aos usuários filtrar resultados por vários critérios.

Novidade! Google Drive ganha filtro de busca nos dispositivos Android | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Detalhes da atualização

A introdução dos filtros de busca no Google Drive para Android vem após um período de exclusividade no iOS, onde a função foi bem recebida pelos usuários. Agora, os usuários do Android podem aproveitar a mesma comodidade para localizar arquivos mais eficientemente. Os filtros disponíveis incluem:

Formato de arquivo : Usuários podem buscar especificamente por tipos de arquivo como Google Docs, Planilhas, Apresentações, Forms, imagens, vídeos, PDFs, atalhos, pastas, páginas web, áudio, desenhos e arquivos compactados.

: Usuários podem buscar especificamente por tipos de arquivo como Google Docs, Planilhas, Apresentações, Forms, imagens, vídeos, PDFs, atalhos, pastas, páginas web, áudio, desenhos e arquivos compactados. Data de modificação : É possível filtrar arquivos pela data da última edição, com opções que vão desde o dia específico até períodos mais extensos como os últimos sete dias, 30 dias, ou dentro de um ano, além de um intervalo personalizado.

: É possível filtrar arquivos pela data da última edição, com opções que vão desde o dia específico até períodos mais extensos como os últimos sete dias, 30 dias, ou dentro de um ano, além de um intervalo personalizado. Pessoas envolvidas: Este filtro permite que os usuários visualizem arquivos que foram modificados ou compartilhados por pessoas específicas.

Funcionalidade e conveniência

Esses filtros não apenas simplificam a busca por arquivos dentro do vasto armazenamento do Google Drive, mas também permitem combinações desses filtros para uma pesquisa mais direcionada e eficaz. Por exemplo, um usuário pode procurar por todos os documentos de Planilhas modificados nos últimos 30 dias por um colega específico.

Como Obter a atualização

Inicialmente disponibilizados para iOS e na interface web, os filtros de busca agora podem ser utilizados por quem possui dispositivos Android. A nova funcionalidade está incluída na compilação 2.24.147.0 do aplicativo. Os usuários que ainda não visualizam o recurso devem verificar a Play Store para atualizações pendentes e garantir que estão usando a versão mais recente do app.

Impacto da atualização

Com essa atualização, o Google Drive para Android alinha-se às versões para outros sistemas, oferecendo aos usuários uma ferramenta robusta para gerenciamento e recuperação de dados. Essa melhoria não só facilita a organização e o acesso aos arquivos armazenados, mas também potencializa a eficiência e a produtividade dos usuários que dependem do Google Drive para armazenamento e compartilhamento de informações críticas.

Fique atento a este detalhe

A chegada dos filtros de busca ao Google Drive para Android marca um avanço significativo na experiência do usuário, demonstrando o compromisso contínuo do Google em aprimorar e adaptar suas ferramentas às necessidades dos usuários em diferentes plataformas.

Com esses novos filtros, o processo de localizar e gerenciar arquivos se torna mais intuitivo e menos tedioso, reforçando o Google Drive como uma solução essencial de armazenamento na nuvem.

