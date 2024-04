A partir desta quarta-feira (24), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) inicia a distribuição antecipada do décimo terceiro salário para aposentados e pensionistas. Este ano, mais de 33,6 milhões de segurados serão beneficiados com a primeira parcela do abono anual, que será liberada de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS), estendendo-se até o dia 8 de maio.

Grana no bolso! INSS libera primeira parcela do 13° salário; veja quem recebe | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como consultar o extrato do décimo terceiro

Os segurados do INSS já podem verificar os valores e as datas de pagamento do décimo terceiro salário desde a semana passada. Para aqueles que têm acesso à internet, a consulta pode ser realizada por meio do aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, ou através do site gov.br/meuinss. Para quem não possui acesso à internet, é possível obter as informações pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. É necessário informar o CPF e confirmar alguns dados pessoais com o atendente para realizar a consulta.

Não deixe de conferir: INSS Emite Alerta Vermelho Para Mulheres Que Precisam Receber Qualquer Benefício;…

Calendário de pagamento e impacto econômico

A antecipação do décimo terceiro foi oficializada por um decreto assinado em março, marcando o quinto ano consecutivo que os pagamentos ocorrem antes do período tradicional de agosto e dezembro. A medida, inicialmente adotada devido à pandemia de covid-19 em 2020 e 2021, continua a beneficiar milhões de brasileiros, com os pagamentos agora programados para maio e junho.

De acordo com o Ministério da Previdência, a antecipação desse benefício injetará cerca de R$ 67,6 bilhões na economia brasileira. Deste montante, R$ 33,68 bilhões correspondem à primeira parcela, referente à competência de abril, enquanto o restante será distribuído na segunda parcela, no final de maio e início de junho.

A maioria dos aposentados e pensionistas receberá 50% do valor do décimo terceiro na primeira parcela, com exceção daqueles que iniciaram o recebimento do benefício após janeiro, cujo valor será calculado proporcionalmente.

Direito ao décimo terceiro e esclarecimentos

O Ministério da Previdência também esclarece que os segurados que recebem benefícios por incapacidade temporária (anteriormente conhecido como auxílio-doença) são elegíveis para uma parcela reduzida do décimo terceiro, que será calculada com base na duração do benefício. Por outro lado, segurados que recebem benefícios assistenciais, como o Auxílio Brasil, não têm direito ao décimo terceiro salário.

Observações finais

A antecipação do décimo terceiro para aposentados e pensionistas do INSS é uma política continuada que demonstra o compromisso do governo em apoiar essa parcela da população, especialmente em momentos de necessidade econômica. Ao garantir essa renda extra antecipadamente, o governo auxilia na estabilidade financeira dos aposentados e pensionistas, ao mesmo tempo em que contribui para a dinamização da economia local.

Não deixe de conferir: INSS Facilita LIBERAÇÃO De Benefícios Para Estes Brasileiros; Confira