FGTS tem saque de R$ 6 MIL liberado; o que é preciso para receber? Descubra!

A Caixa Econômica Federal autorizou um novo saque de R$ 6,2 mil do FGTS, abrangendo centenas de brasileiros.

Este valor pode ser requerido online até junho, com liberação em poucas horas. Vamos entender quem tem direito e como proceder.

Quem pode solicitar o saque de R$ 6,2 mil do FGTS?

A oportunidade de sacar R$ 6,2 mil do FGTS foi estendida até junho para mais pessoas, conforme anunciado pela Caixa Econômica Federal, em parceria com os governos locais.

Este montante estará disponível apenas para aqueles que solicitarem dentro do prazo estipulado e possuírem saldo em suas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Modalidades de saque do FGTS

Normalmente, o FGTS é disponibilizado quando o trabalhador é demitido. Entretanto, em algumas circunstâncias, é possível acessá-lo mesmo estando empregado. Duas alternativas são:

Saque-aniversário; e

Saque calamidade.

Saque Calamidade do FGTS: como funciona?

O saque calamidade é uma modalidade especial oferecida quando uma região é afetada por desastres naturais, como fortes chuvas, enchentes ou secas.

Agora, os residentes de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, estão habilitados para essa solicitação.

O valor máximo para retirada é de R$ 6,2 mil e o prazo para requerimento é até 22 de julho deste ano.

Requisitos para o Saque Calamidade do FGTS

De acordo com as normas estabelecidas pela Caixa, para ter direito aos recursos, é preciso não ter realizado essa modalidade de saque nos últimos 12 meses, além de possuir saldo na conta do FGTS.

Passo a passo para solicitar o Saque Calamidade do FGTS:

Baixe o aplicativo do FGTS; Acesse a opção “Meus Saques”; Selecione “Outras Situações de Saques”; Escolha a alternativa “Calamidade Pública”; Selecione o município de residência (Teresópolis, neste caso) e prossiga; Escolha a forma de recebimento do valor; Envie os documentos solicitados e verifique se todos estão corretos; Seu pedido será analisado pela Caixa, com prazo de até 90 dias para resposta.

Este é um importante recurso disponibilizado para os moradores de áreas afetadas por calamidades naturais, proporcionando suporte financeiro em momentos críticos.

Aproveite para realizar seu pedido dentro do prazo estabelecido e garantir o acesso a esses recursos.

