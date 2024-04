FGTS: autorizado NOVO saque ainda neste mês

Para os trabalhadores nascidos em abril, uma excelente notícia chega neste mês: o saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) está disponível para quem optou por essa modalidade de retirada.

Este benefício proporciona uma oportunidade adicional de acesso a recursos que podem fazer uma grande diferença no orçamento pessoal.

Está disponível o saque-aniversário do FGTS para quem nasceu em abril! Aprenda como retirar até 50% do seu saldo FGTS e utilizar esse recurso a seu favor. (Foto divulgação)

Entenda o novo saque do FGTS

Abril traz boas notícias para os trabalhadores nascidos neste mês com a liberação do saque-aniversário do FGTS. Essa modalidade, que permite aos trabalhadores acessar uma parte do saldo acumulado em seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) anualmente, oferece uma alternativa flexível para quem busca complementar a renda ou gerenciar despesas imprevistas.

Com condições atrativas e a possibilidade de receber uma porcentagem significativa do saldo, esta é uma oportunidade de fazer seu dinheiro trabalhar a seu favor, dando maior liberdade financeira sem a necessidade de esperar por situações de rescisão sem justa causa.

As quantias acessíveis variam conforme o saldo total na conta, com alíquotas que vão de 5% a 50%. Por exemplo, saldos de até R$ 500 permitem uma retirada de 50%, enquanto valores acima de R$ 20.000,01 oferecem 5% do saldo mais um adicional de R$ 2.900,00.

Esta modalidade é especialmente vantajosa para quem deseja ter um fluxo constante de caixa ao longo do ano, ao invés de esperar por uma eventual rescisão de contrato de trabalho sem justa causa.

Veja mais sobre: Saque SURPRESA do FGTS surpreende brasileiros e vira motivo de alegria

Como fazer o saque?

Para os já cadastrados no saque-aniversário, o valor é transferido automaticamente para a conta corrente ou poupança no primeiro dia do mês de aniversário. Aqueles que ainda não optaram por essa modalidade podem fazer a mudança até o último dia do mês de seu aniversário.

O processo é simples: basta acessar o aplicativo FGTS, escolher a opção de saque-aniversário, e registrar os dados bancários para receber o benefício diretamente em sua conta.

Esta é uma oportunidade imperdível para os trabalhadores que desejam utilizar parte de seus fundos de maneira estratégica e flexível. Com esta opção de saque, o FGTS continua a ser um importante aliado dos trabalhadores brasileiros, oferecendo suporte financeiro em momentos chave ao longo do ano.

Demais possibilidades de saque do FGTS

Além do saque-aniversário, o FGTS oferece outras modalidades de retirada que podem ser cruciais em momentos específicos da vida do trabalhador. Uma das mais conhecidas é o saque por motivo de rescisão de contrato de trabalho, onde o trabalhador tem direito a retirar o total acumulado em caso de demissão sem justa causa.

Outra possibilidade importante é o saque para aquisição de casa própria, seja para abater parcelas, amortizar o saldo devedor, ou liquidar o financiamento habitacional, facilitando o sonho da casa própria para muitos brasileiros.

Há também situações especiais que permitem o saque, como em casos de doenças graves, como câncer ou AIDS, ou quando o trabalhador ou algum dependente está em estágio terminal. Além disso, é possível realizar o saque em caso de calamidade pública oficialmente reconhecida, onde o governo libera o FGTS para ajudar na reconstrução das vidas dos afetados por desastres naturais.

Essas modalidades são projetadas para oferecer suporte financeiro em momentos críticos, garantindo que os trabalhadores possam acessar seus fundos quando mais precisam.

Não deixe de conferir: Revelado! Descubra como usar o FGTS Futuro para comprar sua moto 0 K