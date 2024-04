O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) representa uma segurança financeira crucial para os trabalhadores brasileiros, especialmente em momentos de desemprego não voluntário. Recentemente, foram implementadas regulamentações que facilitam o acesso ao saque-rescisão do FGTS, proporcionando um amparo significativo aos trabalhadores dispensados sem justa causa.

Saque SURPRESA do FGTS surpreende brasileiros e vira motivo de alegria | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Entendendo o Saque-Rescisão do FGTS

Todo trabalhador formal, ao ser admitido, tem automaticamente uma conta do FGTS aberta em seu nome pelo empregador, que deposita mensalmente 8% do salário do empregado nesta conta. Este valor acumulado pode ser utilizado em várias situações, incluindo a compra de imóveis, em casos de doenças graves, aquisição de órteses e próteses, e principalmente, em situações de demissão sem justa causa.

Condições de uso

Na ocorrência de uma demissão sem justa causa, o trabalhador tem direito ao total acumulado no FGTS, além de uma multa rescisória de 40% sobre o montante depositado, paga pelo empregador. Este processo é automático e facilitado pelo uso de tecnologias como o eSocial, que notifica a Caixa Econômica Federal da demissão, permitindo que os valores sejam liberados conforme os procedimentos abaixo:

Procedimentos para o Saque-Rescisão

Para a maioria dos casos, o saque-rescisão não requer ações manuais por parte do trabalhador:

Notificação Automática: Uma vez que o empregador registra a demissão no eSocial, a Caixa é notificada automaticamente. Transferência de Fundos: O trabalhador recebe uma chave numérica para saque e, se tiver uma conta cadastrada no aplicativo do FGTS, o montante é transferido automaticamente em até cinco dias úteis.

Via Conta Bancária Registrada:

Acesse o App FGTS e faça login.

Selecione “Saque Digital” e escolha “Saque-Rescisão”.

Confirme os requisitos e cadastre a conta para receber o fundo.

O dinheiro será transferido dentro de cinco dias úteis.

Saque em Unidade da Caixa ou Casa Lotérica:

Compareça a uma unidade com a chave numérica.

Solicite a liberação do saque.

Opte por transferir para uma conta ou receber em mãos.

Em situações de acordo mútuo para rescisão, as condições de saque mudam ligeiramente:

Saque Permitido: O trabalhador pode retirar até 80% do saldo do FGTS.

O trabalhador pode retirar até 80% do saldo do FGTS. Multa Reduzida: A multa rescisória paga pelo empregador é de 20%.

Procedimento de Saque por Acordo:

Acesse o App FGTS e verifique se há valores liberados para saque.

Selecione a opção correspondente e indique como deseja receber o saldo disponível.

Documentação necessária para saque presencial

Para os que optam pelo saque presencial, é necessário apresentar:

Documento de Identificação com foto.

CPF ou Número do PIS/PASEP/NIS/NIT.

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Documentos de rescisão (TRCT, TQRCT/THRCT para rescisões até 10/11/2017).

O saque-rescisão do FGTS é uma ferramenta vital para os trabalhadores enfrentarem períodos de transição profissional sem comprometer sua estabilidade financeira. Com as facilidades proporcionadas pelo sistema automatizado e o apoio contínuo da Caixa Econômica Federal, acessar esses fundos tornou-se um processo simplificado e direto, garantindo que os direitos dos trabalhadores sejam preservados de forma eficiente e justa.

