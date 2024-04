Empresa não pagou seu FGTS? Saiba o que fazer

Descobrir que seu FGTS não foi depositado corretamente pela empresa é uma situação preocupante, mas, felizmente, existem passos claros que você pode seguir para resolver essa questão e garantir seus direitos.

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um direito de todo trabalhador formal no Brasil, e sua gestão adequada é crucial para a segurança financeira do empregado.

Saiba como agir se a sua empresa não depositou seu FGTS.

Verificação dos depósitos do FGTS

O primeiro passo é verificar se os depósitos estão sendo feitos corretamente. Isso pode ser feito através do aplicativo do FGTS, disponível para Android e iOS, ou pelo site da Caixa Econômica Federal. Lá, você pode acessar o extrato detalhado do FGTS e verificar cada depósito mensal.

Caso identifique que os depósitos não estão sendo realizados, ou estão incompletos, é importante agir imediatamente para corrigir essa irregularidade.

Inicialmente, é recomendável resolver a situação internamente. Procure o departamento de Recursos Humanos da sua empresa e informe sobre a irregularidade nos depósitos do FGTS.

Muitas vezes, o problema pode ser resolvido internamente sem a necessidade de procedimentos legais. É importante ter uma documentação clara da sua comunicação com a empresa, como e-mails ou registros escritos.

Denúncia aos órgãos competentes

Caso a empresa não resolva a situação após a comunicação interna, você tem o direito de fazer uma denúncia ao Ministério do Trabalho ou diretamente ao Procon.

Esses órgãos podem tomar medidas administrativas contra a empresa e garantir que seu FGTS seja depositado corretamente.

Se todas as tentativas de resolução amigável falharem, você pode recorrer à Justiça do Trabalho para reivindicar seus direitos. Neste caso, pode ser útil contratar um advogado especializado em direito trabalhista para orientar e representar você nesse processo.

É importante destacar que as empresas enfrentam consequências legais significativas por não depositar o FGTS corretamente, incluindo multas e penalidades. Essas medidas são fundamentais para assegurar a adesão das empresas às normas trabalhistas e proteger os direitos dos trabalhadores.

Entenda a importância do FGTS

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é uma das principais garantias para os trabalhadores brasileiros, desempenhando um papel fundamental na promoção da segurança financeira durante e após a vida laboral.

Instituído como um direito do trabalhador formal, o FGTS funciona como uma poupança forçada, onde os empregadores depositam mensalmente o equivalente a 8% do salário de cada empregado em contas geridas pela Caixa Econômica Federal. Este fundo não é descontado do salário do trabalhador, sendo uma obrigação totalmente da empresa.

Além de funcionar como uma reserva financeira que pode ser acessada em momentos cruciais, como na compra da casa própria, aposentadoria, ou em situações de desastres naturais e desemprego, o FGTS também serve como uma proteção adicional em caso de demissão injusta, oferecendo uma compensação financeira ao trabalhador.

