Bancos disponibilizam oportunidade única HOJE para negociação de dívidas com até 99% de desconto

Hoje, segunda-feira (15), marca o prazo final para que pessoas com dívidas em atraso possam participar do Mutirão de Negociação e de Orientação Financeira de 2024. Esta iniciativa anual é promovida pelo Banco Central (BC), pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e pelos Procons de todo o país.

Objetivo e abrangência do mutirão

O mutirão visa facilitar a renegociação de dívidas sem garantias, abrangendo modalidades como cartão de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais e outras formas de crédito junto a bancos e instituições financeiras.

É importante destacar que dívidas com bens dados em garantia, dívidas prescritas ou contratos com parcelas em dia não são elegíveis para renegociação no âmbito deste evento.

Os interessados em renegociar suas dívidas podem se dirigir diretamente às instituições financeiras credoras ou utilizar os canais de atendimento listados na página oficial do evento. Alternativamente, é possível solicitar a renegociação por meio do portal Consumidor.gov.br ou através dos Procons que aderiram à iniciativa.

Preparação para a renegociação

Para se preparar adequadamente para a renegociação, o Banco Central recomenda que os devedores primeiro consultem o Registrato para verificar suas dívidas em atraso. Além disso, acessar as dicas da Febraban para planejamento orçamentário doméstico pode ajudar a entender o impacto financeiro da renegociação. A plataforma Meu Bolso em Dia também oferece orientações úteis para a gestão financeira pessoal.

Educação financeira e restrições

O Banco Central continua a oferecer recursos de educação financeira para ajudar os cidadãos a melhor gerir suas finanças. No entanto, é importante notar que o mutirão pode não ser a melhor opção para todos. Pessoas que se qualificam para negociar pela Faixa 1 do Programa Desenrola Brasil, por exemplo, podem encontrar condições mais vantajosas através desse programa, que oferece descontos significativos no total das dívidas.

A Faixa 1 do Desenrola Brasil é destinada a devedores com dívidas de até R$ 5 mil que possuam uma renda de até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Informações adicionais podem ser acessadas na página oficial do programa.

Proteções para superendividados

De acordo com a Lei 14.181/2021, os superendividados têm o direito a uma renegociação global e simultânea com todos os credores. Esta abordagem pode facilitar acordos mais adequados do que a negociação individual com cada instituição financeira, oferecendo uma solução mais eficaz para o problema do superendividamento.

Este mutirão representa uma oportunidade valiosa para os devedores regularizarem suas finanças e buscarem um futuro financeiro mais estável. Os interessados devem aproveitar o último dia de inscrições para acessar os benefícios oferecidos e iniciar o processo de recuperação financeira.

