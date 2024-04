Bolsa Família libera “inscrição” para NOVO aumento de R$ 100

Em abril deste ano, os beneficiários do Bolsa Família terão um motivo a mais para respirar aliviados. O programa, conhecido por ajudar milhões de brasileiros, anuncia um acréscimo de R$ 100 no benefício mensal, destinado especificamente ao auxílio na compra do gás de cozinha.

Este aumento faz parte do Vale Gás, uma iniciativa governamental voltada para garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade não fiquem sem os meios necessários para preparar suas refeições diárias.

Beneficiários do Bolsa Família, preparem-se para o aumento de R$ 100 no auxílio para gás de cozinha neste mês. Saiba quem tem direito e quando você receberá o pagamento.

Bolsa Família: Entendendo o impacto do Vale Gás

O Vale Gás procura minimizar os desafios econômicos enfrentados pelas famílias mais pobres, proporcionando-lhes um suporte financeiro adicional para a aquisição de botijões de gás.

Este benefício é essencial, considerando os custos crescentes de vida e como despesas básicas, como o gás de cozinha, podem pesar no orçamento familiar. Com este incremento de R$ 100, espera-se que os beneficiários tenham um pouco mais de flexibilidade financeira.

Calendário de pagamento do Vale Gás

O pagamento do Vale Gás segue o cronograma estabelecido pelo Bolsa Família, distribuído de acordo com o último dígito do NIS (Número de Identificação Social). É importante que os beneficiários estejam atentos às datas para planejar adequadamente suas finanças. Confira abaixo o calendário de pagamento para o mês de abril:

Final do NIS 1: 17/04

Final do NIS 2: 18/04

Final do NIS 3: 19/04

Final do NIS 4: 22/04

Final do NIS 5: 23/04

Final do NIS 6: 24/04

Final do NIS 7: 25/04

Final do NIS 8: 26/04

Final do NIS 9: 29/04

Final do NIS 0: 30/04

Critérios de elegibilidade para o Vale Gás

Para ser elegível ao Vale Gás, os beneficiários devem cumprir alguns critérios específicos:

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal.

Possuir uma renda familiar per capita de até meio salário mínimo, ou uma renda total que não exceda três salários mínimos.

Ter, preferencialmente, um membro da família que seja beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Este benefício também leva em consideração a frequência de atualização no CadÚnico, dando prioridade às famílias que mantêm seus dados regularmente atualizados.

Como acessar o benefício

Os interessados em receber o Vale Gás devem garantir que estão com o cadastro atualizado no CadÚnico e verificar a elegibilidade através dos canais de atendimento do governo, como o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o portal Gov.br ou ligando para o número 158.

O aumento no benefício do Bolsa Família através do Vale Gás é uma medida bem-vinda para as famílias que lutam para atender às necessidades básicas em um cenário econômico desafiador.

Acompanhando o calendário de pagamento e mantendo a documentação necessária em dia, os beneficiários podem assegurar que terão acesso a esse suporte vital.

