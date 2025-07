Botafogo negocia com Davide Ancelotti, auxiliar da Seleção

O Botafogo está em negociações para contratar Davide Ancelotti, filho do renomado treinador Carlo Ancelotti, que atualmente comanda a Seleção Brasileira. A expectativa é que Davide assuma o cargo de treinador do clube no segundo semestre de 2025, substituindo Renato Paiva. A informação sobre a possível contratação foi revelada pelo jornalista Nabil Djellit.

Atualmente, Davide faz parte da comissão técnica da Seleção Brasileira, onde trabalha como auxiliar de seu pai, Carlo Ancelotti. Segundo relatos, ele pode deixar essa posição para aceitar o desafio de treinar o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro e da Libertadores.

Davide Ancelotti tem 35 anos e possui uma sólida experiência como auxiliar técnico. Ele já trabalhou em grandes clubes como Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid. Vale destacar que ele nunca exerceu a função de treinador principal em sua carreira, o que faz dessa possível mudança uma nova etapa em sua trajetória profissional.

As conversas entre o Botafogo e Davide estão em andamento, e muitos esperançosamente aguardam a definição sobre essa contratação e as implicações que isso terá para a comissão técnica da Seleção Brasileira.