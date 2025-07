Ofertas em parques: entrada grátis na Disney e desconto no Beto Carrero

No fim de semana, famílias que desejam viajar têm a chance de aproveitar promoções imperdíveis para os parques temáticos Walt Disney World, em Orlando, e Beto Carrero World, em Santa Catarina. As ofertas permitem que os visitantes curtam algumas das melhores atrações do mundo por preços reduzidos.

A promoção para a Walt Disney World é bastante atraente. Ao adquirir ingressos que vão de 4 a 8 dias de visitação, os compradores ganham duas entradas adicionais gratuitamente. Os preços dos ingressos começam em R$ 356 por pessoa, com a opção de pagamento em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. É uma oportunidade ideal para quem planeja uma visita ao famoso parque temático e deseja economizar.

Em relação ao Beto Carrero World, a promoção atual também é notável. Com um cupom exclusivo, os visitantes conseguem comprar ingressos com 17% de desconto. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 99 e podem ser parcelados em até 10 vezes sem juros. Para garantir o desconto, os compradores devem usar o código “MDESTINOS17” diretamente no site oficial do Beto Carrero World. Esta promoção é válida para compras até 15 de julho e promete ser uma das melhores ofertas já realizadas pelo parque.

Ambas as promoções são ótimas oportunidades para quem deseja se divertir em família, economizando ao mesmo tempo.