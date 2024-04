Especialista revela TRUQUE para turbinar aposentadoria e receber mais que 01 salário mínimo

Planejar o futuro financeiro é uma preocupação constante para muitos brasileiros, que trabalham ao longo de suas vidas com o objetivo de conquistar uma aposentadoria tranquila.

Além das tradicionais contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a previdência privada surge como uma alternativa atraente, especialmente no estado do Pará, onde a procura por esse tipo de investimento tem apresentado um crescimento significativo.

Crescimento da Previdência Privada

Em 2023, a procura por planos de previdência privada no Pará aumentou 9,6% em relação ao ano anterior, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Especificamente na Bradesco Vida e Previdência, o aumento foi ainda mais expressivo, alcançando 21%.

Este interesse crescente reflete uma mudança na percepção dos paraenses sobre a previdência privada, que agora é vista não apenas como uma garantia de segurança financeira na aposentadoria, mas também como um recurso para financiar objetivos de longo prazo, como educação superior, especializações no exterior, abertura de negócios ou planejamento sucessório.

Perspectivas econômicas e planejamento financeiro

Marcelo Rosseti, superintendente executivo de uma das entidades de previdência, aponta que o cenário econômico favorável, caracterizado pela queda dos juros e controle da inflação, tem proporcionado um momento oportuno para que indivíduos definam estratégias de planejamento financeiro de longo prazo.

A melhora na economia é vista como um impulsionador para que mais pessoas considerem a previdência privada uma opção viável e benéfica.

Diferenças entre Previdência Pública e Privada

O economista Nélio Bordalo esclarece as principais diferenças entre as modalidades de previdência. Enquanto a previdência pública é gerida pelo governo federal e oferece benefícios através do INSS, a previdência privada é administrada por instituições financeiras e empresas privadas, permitindo aos contribuintes formar uma renda complementar para a aposentadoria através de planos individuais ou coletivos.

Vantagens e desvantagens da Previdência Privada

Entre as vantagens da previdência privada, destacam-se a flexibilidade na escolha de planos de investimento, a possibilidade de planejar uma aposentadoria mais confortável, a opção de resgate antecipado em certos casos, e a portabilidade entre instituições.

No entanto, existem desvantagens, como as taxas de administração e de carregamento. Estas taxas podem impactar negativamente o retorno dos investimentos, pois são aplicadas anualmente ou no momento de contribuições e resgates, destinadas a cobrir os custos operacionais e de comercialização dos planos.

A possibilidade de obter uma renda maior na aposentadoria com a previdência privada existe, especialmente se os investimentos forem bem gerenciados ao longo do tempo. Contudo, Nélio Bordalo adverte que é crucial avaliar cuidadosamente os custos e benefícios antes de se comprometer com esta modalidade, considerando também os riscos de mercado e a menor garantia de renda em comparação com a previdência pública.

Portanto, para aqueles que buscam complementar sua aposentadoria e realizar projetos de longo prazo, a previdência privada pode representar uma opção interessante, desde que os investimentos sejam escolhidos com prudência e levando em consideração o cenário econômico e as necessidades individuais.

