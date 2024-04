Anualmente, a expectativa pelo pagamento do 13º salário se estende a milhões de brasileiros, incluindo trabalhadores e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A antecipação dessa gratificação natalina representa um alívio financeiro significativo para aposentados, pensionistas e recebedores de auxílios.

Com o objetivo de esclarecer dúvidas e facilitar o planejamento financeiro, apresentamos detalhes sobre o calendário de pagamentos do 13º do INSS para o ano de 2024, bem como informações sobre o processo de pagamento.

INSS 13º cai na conta e data de pagamento impressiona | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Calendário de pagamentos: primeira e segunda parcelas

O INSS organizou o pagamento do 13º salário de 2024 em duas etapas. A primeira parcela será creditada nas contas dos segurados a partir do dia 24 de abril, seguida pela segunda parcela, prevista para maio. Os pagamentos são efetuados no final do mês correspondente a cada parcela.

Pagamentos em Abril

Para beneficiários que recebem até um salário mínimo (R$ 1.412), os depósitos da primeira parcela ocorrerão de acordo com o último dígito do número do benefício, seguindo esta ordem:

Final 1: 24/04

Final 2: 25/04

Final 3: 26/04

Final 4: 29/04

Final 5: 30/04

Final 6: 02/05

Final 7: 03/05

Final 8: 06/05

Final 9: 07/05

Final 0: 08/05

Para aqueles com rendimentos acima do salário mínimo, os pagamentos seguem uma agenda distinta:

Finais 1 e 6: 02/05

Finais 2 e 7: 03/05

Finais 3 e 8: 06/05

Finais 4 e 9: 07/05

Finais 5 e 0: 08/05

Pagamentos em Maio

A segunda parcela para quem recebe um salário mínimo será distribuída conforme o cronograma a seguir:

Final 1: 24/05

Final 2: 27/05

Final 3: 28/05

Final 4: 29/05

Final 5: 31/05

Final 6: 03/06

Final 7: 04/06

Final 8: 05/06

Final 9: 06/06

Final 0: 07/06

Beneficiários com valores acima do salário mínimo seguirão este calendário para a segunda parcela:

Finais 1 e 6: 03/06

Finais 2 e 7: 04/06

Finais 3 e 8: 05/06

Finais 4 e 9: 06/06

Finais 5 e 0: 07/06

Procedimento de pagamento

O INSS adota um calendário anual para o pagamento do 13º salário, considerando o último dígito do número do benefício de cada segurado. A primeira parcela corresponde a metade do valor total do benefício, enquanto a segunda parcela pode sofrer dedução do Imposto de Renda, a depender do valor total recebido.

Os beneficiários têm a opção de verificar o montante a ser recebido por meio do aplicativo ou site Meu INSS, disponível antes da data de pagamento.

Fique atento este detalhe

O 13º salário oferecido pelo INSS é um recurso valioso para aposentados, pensionistas e outros beneficiários, proporcionando um suporte financeiro adicional no final do ano. Com o calendário de pagamentos estabelecido para 2024, é possível realizar um planejamento financeiro eficaz, assegurando uma gestão consciente deste benefício adicional.

Para informações detalhadas sobre os valores a serem recebidos e outros esclarecimentos, recomenda-se a utilização da ferramenta Meu INSS, uma solução prática e de fácil acesso.

