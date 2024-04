Revelado! Descubra como usar o FGTS Futuro para comprar sua moto 0 Km

Para muitos brasileiros que sonham com um carro ou uma moto nova, mas enfrentam dificuldades financeiras para a entrada do financiamento, a antecipação do Saque Aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) apresenta-se como uma opção atrativa.

Este mecanismo pode ser o empurrão necessário para concretizar o objetivo de aquisição de um veículo.

Entendendo o FGTS e o Saque Aniversário

Primeiramente, é importante compreender o que é o FGTS. Criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa ou em outras situações específicas como aposentadoria e doenças graves, o FGTS funciona como uma reserva financeira.

Inclui trabalhadores de diversas categorias como domésticos, rurais, temporários, intermitentes, avulsos, safreiros e atletas profissionais. O saldo pode ser consultado em agências da Caixa Econômica Federal, via internet banking ou pelo aplicativo do FGTS.

Desde 2019, a modalidade de Saque Aniversário permite aos trabalhadores acessar parte de seu FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. A antecipação do Saque Aniversário, por sua vez, permite ao trabalhador adiantar esses valores, independentemente do mês de aniversário, desde que atenda aos seguintes requisitos:

Ser maior de 18 anos;

Estar com o CPF regularizado junto à Receita Federal;

Possuir conta ativa ou inativa no FGTS com saldo disponível;

Ter optado pelo saque aniversário.

Como funciona a antecipação do saque aniversário?

A antecipação do Saque Aniversário é, essencialmente, um tipo de empréstimo, onde o saldo do FGTS serve como garantia. Os valores são automaticamente descontados do fundo conforme o número de parcelas antecipadas.

Esta modalidade foi criada para facilitar o acesso imediato aos recursos que, embora pertençam ao trabalhador, ficam retidos no fundo.

Potenciais benefícios e riscos

Optar pela antecipação do Saque Aniversário para financiar a entrada de um carro ou moto pode ser vantajoso, pois permite adquirir o bem de maneira mais rápida e sem comprometer a renda mensal, já que o desconto é feito diretamente no FGTS. No entanto, é crucial fazer um planejamento cuidadoso. A tabela a seguir mostra quanto é possível sacar com base no saldo do FGTS:

Antes de decidir pela antecipação do Saque Aniversário, é essencial avaliar o saldo no FGTS, o custo do veículo desejado e se o valor disponível para saque cobre a entrada necessária. Também deve-se considerar outras fontes de recursos, como o 13º salário.

Além disso, lembre-se de que ao optar pelo Saque Aniversário, você renuncia ao Saque Rescisão em caso de demissão sem justa causa, o que pode impactar sua segurança financeira futura. Avalie cuidadosamente se esta opção realmente faz sentido para sua situação financeira e seus objetivos a longo prazo.

