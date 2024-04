Enem 2024: começa HOJE prazo para quem quer pagar ZERO na inscrição

O período para pedir isenção na taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 teve início nesta segunda-feira, dia 15 de abril, e vai até o dia 26 do mesmo mês.

Para requisitar a isenção, é necessário preencher alguns critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Quem pode pedir isenção no Enem 2024?

Os grupos elegíveis são:

Alunos do último ano do Ensino Médio em escola pública declarada ao Censo Escolar;

Formados que tenham cursado todo o Ensino Médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada, desde que comprovem renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio;

Candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, sendo membro de família de baixa renda e inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), sendo necessário informar o Número de Identificação Social (NIS).

Como solicitar isenção no Enem 2024?

Para iniciar o processo, o candidato deve acessar a Página do Participante do Enem e realizar o login utilizando as credenciais do portal Gov.br.

Caso tenha esquecido a senha, é possível recuperá-la seguindo as instruções da plataforma.

Após o login, o candidato deverá preencher um formulário, fornecendo as informações solicitadas, e fazer o upload dos documentos necessários, de acordo com a modalidade de isenção à qual se enquadra.

Justificativa de ausência

Os candidatos que solicitaram isenção na taxa de inscrição na edição anterior do Enem, em 2023, mas não compareceram ao exame, precisam justificar a ausência para terem direito ao benefício novamente.

As razões aceitas como justificativa incluem assalto ou furto, acidente de trânsito, casamento ou união estável, entre outras situações.

É necessário apresentar um documento comprobatório para cada motivo, conforme especificado no Anexo II do edital.

Calendário da isenção

O período para solicitar a isenção da taxa é de 15 a 26 de abril de 2024. O resultado das solicitações será divulgado em 13 de maio de 2024.

Em caso de reprovação, os participantes podem recorrer entre os dias 13 e 17 de maio de 2024, com o resultado dos recursos disponível a partir do dia 24 de maio de 2024.

Como se preparar para o Enem 2024?

Para garantir um bom desempenho no Enem 2024, é essencial adotar uma estratégia de preparação eficaz.

Primeiramente, é fundamental estabelecer um cronograma de estudos, dedicando tempo suficiente a cada disciplina e priorizando os temas de maior dificuldade.

Organizar-se por meio de um planejamento semanal ou mensal ajuda a distribuir o tempo de forma equilibrada e a evitar sobrecargas de estudo.

Além disso, é crucial utilizar materiais de estudo adequados, como apostilas, livros didáticos, videoaulas e questões de provas anteriores.

Recorrer a simulados também é uma estratégia eficiente para familiarizar-se com o formato do exame e identificar pontos de melhoria.

Estudar em grupos de estudo ou com o auxílio de um professor particular pode proporcionar trocas de conhecimento e esclarecimento de dúvidas, enriquecendo a preparação para o Enem 2024.

