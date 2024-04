Brasileiros podem receber até R$823,66 com NOVO saque Pix

O governo federal, em continuidade ao seu programa de auxílio financeiro, anuncia um novo pagamento através do PIX. Este mês, os beneficiários incluem trabalhadores e servidores que atendem aos critérios do PIS/PASEP, com um abono que pode chegar a R$ 823,66.

Este novo lote se soma aos anteriores, beneficiando aqueles que nasceram nos meses de março e abril, seguindo a estratégia de liberação progressiva adotada pelo governo.

Brasileiros, atenção: novo saque PIX pode colocar até R$823,66 em suas mãos este mês! Verifique se você cumpre os requisitos para receber o abono salarial. (Foto divulgação)

Entenda o novo saque e quem tem direito

O abono salarial é uma vantagem anual concedida aos trabalhadores da iniciativa privada e aos servidores públicos que se enquadram em determinados requisitos. Para ser elegível, é necessário:

Estar cadastrado no PIS/PASEP por, no mínimo, cinco anos;

Ter trabalhado com registro em carteira por pelo menos 30 dias no ano-base considerado para a apuração;

Ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais;

Ter os dados corretamente relatados pelos empregadores na RAIS/eSocial.

Como funciona o pagamento?

Os pagamentos são organizados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Eles são feitos conforme o mês de nascimento dos trabalhadores ou pelo final do número de inscrição para servidores públicos.

O valor do benefício é proporcional ao número de meses trabalhados no ano-base, com o valor máximo correspondendo ao salário mínimo nacional.

Calendário de pagamentos do abono salarial 2024

Janeiro : 15/02/2024

: 15/02/2024 Fevereiro : 15/03/2024

: 15/03/2024 Março e Abril : 15/04/2024

: 15/04/2024 Maio e Junho : 15/05/2024

: 15/05/2024 Julho e Agosto : 17/06/2024

: 17/06/2024 Setembro e Outubro : 15/07/2024

: 15/07/2024 Novembro e Dezembro: 15/08/2024

Os beneficiários podem receber através da Caixa, para o PIS, e pelo Banco do Brasil, para o PASEP, diretamente em suas contas bancárias, por meio do aplicativo Caixa Tem, ou presencialmente nas agências.

Consultas e mais informações

Para verificar a elegibilidade e outras informações sobre o abono, os trabalhadores podem acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, o portal Gov.br, ou entrar em contato via telefone pelo número 158. É vital estar atento aos prazos e garantir que todos os dados estão atualizados para evitar contratempos na hora de receber o benefício.

Este novo pagamento do abono salarial demonstra o contínuo esforço do governo para apoiar os trabalhadores brasileiros durante períodos econômicos desafiadores. Manter-se informado sobre os prazos e requisitos é essencial para garantir que você não perca esses benefícios.

