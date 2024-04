É cada vez mais comum ouvir relatos de pessoas que foram contatadas por um número desconhecido no WhatsApp, com alguém alegando ser um familiar ou amigo que mudou de número.

Este tipo de abordagem pode ser o início de um golpe conhecido como “troca de número” ou “falso WhatsApp”, onde o objetivo dos criminosos é enganar as vítimas para obter dinheiro ou pagamento de boletos.

Atenção no golpe! Golpista mostra como engana vítimas clonando contas no WhatsApp | Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Como o golpe funciona: relato de um golpista

Recentemente, um caso notável veio à tona quando o usuário do X, Dannyel Delgado, expôs uma conversa que teve com um criminoso envolvido nesse tipo de fraude. Durante o diálogo, o golpista revelou que utilizam um aplicativo denominado “Painel”, que permite acessar dados pessoais como nome completo, CEP, telefone, CPF e CNPJ. Com essas informações, eles conseguem simular a identidade de alguém conhecido da vítima, aumentando a chance de sucesso do golpe.

O criminoso mencionou que pagam um valor mensal para ter acesso a essas informações e que já conseguiu enganar cerca de 90 pessoas sem enfrentar grandes problemas. Ele ironizou os riscos dizendo que só haveria complicações se roubassem “alguém muito importante”.

Medidas de prevenção e ação em caso de golpe

Diante deste cenário, é crucial saber como agir se você suspeitar que está sendo alvo de um golpe:

Alerte seus contatos

Informe imediatamente seus amigos e familiares através das redes sociais ou por telefone sobre a possibilidade de sua conta estar clonada ou comprometida. Isso pode prevenir que outras pessoas sejam enganadas.

Bloqueio e denúncia

Se alguém for abordado por um perfil suspeito, é recomendável bloquear e denunciar o contato. Essa ação ajuda o WhatsApp a identificar atividades fraudulentas e banir os responsáveis.

Contate as plataformas

Não hesite em entrar em contato com o WhatsApp ou outras plataformas onde o golpe foi tentado para reportar o incidente. Isso pode ajudar a prevenir que outras pessoas se tornem vítimas.

Conscientização é essencial

Lembre-se de que golpes podem ocorrer em diversas redes sociais, não apenas no WhatsApp. Portanto, manter-se informado e consciente sobre as diferentes formas de fraude é essencial para proteger a si mesmo e aos outros. Fique alerta e questione sempre quando um contato desconhecido ou pouco frequente solicitar informações pessoais ou financeiras.

Com a digitalização das comunicações, torna-se cada vez mais importante adotar medidas de segurança robustas e manter-se vigilante contra as táticas cada vez mais sofisticadas dos fraudadores.

