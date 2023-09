Divulgado na última terça-feira (26) o ranking “Top Creators”, elaborado pela Forbes, traz uma lista detalhada dos 50 influenciadores que mais faturaram no mundo digital. A pesquisa considera o período de junho de 2022 a junho de 2023. Entre os números que foram considerados para obter um lugar na privilegiada lista está o de maior faturamento, engajamento e número de seguidores na rede social em que o influencer atue.

Descubra quanto ganham os maiores influenciadores da internet. | Foto: Montagem / Reprodução / Redes Sociais

Jovens, influentes e milionários

Continue a leitura, logo abaixo, e conheça, dentre a lista de 50, os 5 que mereceram maior destaque, seja pelo faturamento, como pelo sua óbvio poder de influência no mundo digital.

No topo do mundo digital

O primeiro lugar do pódio ficou para o influencer conhecido na web como MrBeast. O youtuber MrBeast, cujo nome real é Jimmy Donaldson, ocupa o topo da lista com um impressionante faturamento estimado em US$ 82 milhões, o equivalente a mais de R$ 414 milhões na cotação atual.

Primeira mulher na lista

A primeira mulher a aparecer no ranking, Charli D’Amelio, surge apenas no quinto lugar, com um faturamento de US$ 23 milhões (aproximadamente R$ 116 milhões), no entanto, apesar de ocupar a quinta posição em termos de faturamento, ela é a terceira maior da lista em número de seguidores.

Dos mirins aos “coroas”

Quando se trata de idade, o influenciador mais jovem com maior faturamento da lista é Ryan Kaji, de apenas 11 anos. Já o mais velho é Mark Rober, de 43 anos.

Predominância norte-americana

Dos 50 maiores influenciadores listados, a maioria é dos Estados Unidos. Surpreendentemente, não há brasileiros na lista.

Os 5 maiores influenciadores do mundo

Confira abaixo os cinco maiores influenciadores, de acordo com a Forbes:



Jimmy Donaldson (MrBeast) – Faturamento: US$ 82 milhões (R$ 414 milhões) – Seguidores: 312 milhões – Engajamento: 9,80%; Olajide Olatunji (KSI) – Faturamento: US$ 24 milhões (R$ 121 milhões) – Seguidores: 112 milhões – Engajamento: 6,50%; Jake Paul – Faturamento: US$ 34 milhões (R$ 171 milhões) – Seguidores: 66 milhões – Engajamento: 1,60%; Rhett & Link – Faturamento: US$ 35 milhões (R$ 176 milhões) – Seguidores: 32 milhões – Engajamento: 0,85%; Charli D’Amelio – Faturamento: US$ 23 milhões (R$ 116 milhões) – Seguidores: 213 milhões – Engajamento: 0,70%.

Este ranking leva em conta o faturamento (entre junho de 2022 e junho de 2023), número de seguidores, engajamento (curtidas, comentários e compartilhamentos divididos pelo número de seguidores) e negócios comerciais.

*Com informações da Forbes.