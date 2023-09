Donos da terra: agros bilionários revelados pela Forbes em 2023

Os bilionários do agronegócio mostram, definitivamente o quanto o setor é lucrativo no Brasil. Em recente lista, anunciada pela revista Forbes, foi divulgado o ranking que destaca 280 pessoas com patrimônios individuais que, somados, atingem o assustador total de R$ 1,522 trilhão, o que representa 15,35 % do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, de 2022, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Continue a leitura para saber mais detalhes impressionantes do levantamento feito, a seguir.

Os magnatas do agronegócio

A edição 111 da Revista Forbes, disponível para acesso nos aplicativos da App Store e na Play Store, além do site da Forbes, trouxe a aguardada Lista Forbes de Bilionários Brasileiros de 2023.

O ranking destaca 280 pessoas cujos patrimônios pessoais somam um impressionante total de R$ 1,522 trilhão. Esse valor representa uma parcela substancial do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, equivalendo a 15,35% do PIB de R$ 9,992 trilhões em 2022, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Continue a leitura para saber mais detalhes impressionantes do levantamento feito, a seguir.

Os ‘agrobilionários’ do Brasil

Uma análise mais detalhada desse ranking revela que 61 dos bilionários brasileiros têm suas fortunas ligadas diretamente ao setor agroindustrial e à produção rural. Esses “agrobilionários” acumulam um patrimônio pessoal de aproximadamente R$ 196,2 bilhões, o que corresponde a 8% do total da lista. Essa porcentagem é baseada no PIB Agro, estimado em R$ 2,45 trilhões pelo Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada Esalq/USP), abrangendo toda a cadeia de produção, desde insumos até agropecuária, indústria e serviços.

Para aprofundar ainda mais nossa compreensão desse cenário, a Forbes Agro realizou uma análise setorial, destacando oito segmentos específicos dentro do agroindustrial. Entre eles, a combinação de grãos e carnes se destaca, representando um patrimônio total de R$ 71,06 bilhões. Veja, em detalhes, logo abaixo.

Produtos Florestais

Patrimônio total dos bilionários: R$ 42,35 bilhões

O grupo Suzano Papel e Celulose lidera o setor de produtos florestais com R$ 24,96 bilhões. Em segundo lugar está a Nine Dragons Paper Papel e Celulose, com R$ 6,25 bilhões. Na sequência, temos a Klabin Papel e Celulose (R$ 5,08 bilhões) e o grupo Ligna Madeira (R$ 5 bilhões). A lista se encerra com a Habitasul Papel e Celulose, cujo patrimônio totaliza R$ 1,1 bilhão.

Grãos e Cereais

Patrimônio total dos bilionários: R$ 42,22 bilhões

A família Maggi, proprietária da AMaggi Agronegócio, lidera o ranking desse setor com um patrimônio combinado de R$ 33,08 bilhões. Em seguida, temos MCLG (R$ 2,1 bilhões), 3tentos Agronegócio (R$ 3,04 bilhões) e SLC Agrícola (R$ 4 bilhões).

Proteína Animal

Patrimônio total dos bilionários: R$ 28,84 bilhões

Os irmãos Joesley e Wesley Batista, à frente da JBS, a maior processadora de carnes do mundo, acumulam um patrimônio conjunto de R$ 25 bilhões. Na sequência, a Marfrig se destaca com R$ 2,68 bilhões, seguida pela Minerva Carnes, com R$ 1,31 bilhões.

Alimentos

Patrimônio total dos bilionários: R$ 23,97 bilhões

No setor de alimentos, a M. Dias Branco Alimentos lidera com folga, somando R$ 10,05 bilhões. Em seguida, a J. Macêdo Alimentos (R$ 3,8 bilhões) e a renomada Cacau Show (R$ 2,2 bilhões). Yoki Alimentos (R$ 1,82 bilhão), Camil (R$ 1,75 bilhão) e Madero Alimentos (R$ 1,75 bilhão) estão empatados. A lista é finalizada com a CRM Alimentos, com R$ 1,5 bilhão.

Bebidas

Patrimônio total dos bilionários: R$ 20,02 bilhões

O setor de bebidas é liderado pela Schincariol Bebidas, com R$ 10,08 bilhões, seguida pela AB Inbev Bebidas (R$ 4,8 bilhões), Vonpar Bebidas (R$ 2,75 bilhões), Ypióca Bebidas (R$ 1,25 bilhão) e CiaFlu Bebidas (R$ 1,14 bilhão).

Energia

Patrimônio total dos bilionários: R$ 18,33 bilhões

Quando o assunto é energia, as empresas Cosan, Raízen e Rumo Agroenergia detêm a maior fatia desse setor, com R$ 11 bilhões. A São Martinho Agroenergia também se destaca com R$ 6,3 bilhões. Por último, a Jalles Machado Agroenergia contribui com R$ 1,03 bilhão.

Insumos

Patrimônio total dos bilionários: R$ 13,93 bilhões

No setor de insumos, a Fertipar Fertilizantes é a empresa mais lucrativa do agronegócio brasileiro, acumulando R$ 12,9 bilhões, embora ocupe o sétimo lugar no ranking por setores. O grupo Vittia Fertilizantes também faz parte da lista de bilionários, com R$ 1,03 bilhão.

Logística

Patrimônio total dos bilionários: R$ 6,5 bilhões

O setor de logística é liderado pela empresa JSL, com R$ 4,9 bilhões. Na sequência, a Rumo Infraestrutura contribui com R$ 1,6 bilhão.

Bilionários do setor mais lucrativo do país

Esses números impressionantes refletem a diversidade e a riqueza do setor agroindustrial brasileiro, que desempenha um papel fundamental na economia do país e gera oportunidades significativas para empresários e investidores.

Agora, provavelmente, você deve estar se perguntando sobre a lista dos maiores bilionários do agronegócio brasileiro. Dentre a extensa lista de 61 nomes, separamos, logo abaixo, o top 10 dos magnatas do setor.

Confira do primeiro ao décimo lugar do “pódio’, os 10 maiores bilionários do agronegócio no Brasil. | Fonte: Forbes

De onde vêm os números da Forbes?

A Forbes Brasil compila sua lista de bilionários seguindo os critérios estabelecidos pela Forbes dos Estados Unidos, com as bolsas de valores desempenhando um papel fundamental na coleta de dados. A cada nova edição da lista, são reunidas informações atualizadas.

É importante observar que, em sua maioria, a Forbes não leva em consideração ativos pessoais, como propriedades, investimentos financeiros, coleções de arte e participações em empresas privadas, a menos que os proprietários concordem em fornecer essas informações. Os detalhes que não são de domínio público, por padrão, não são incluídos no cálculo dos patrimônios, a menos que os titulares estejam dispostos a compartilhá-los. A data de corte para a coleta de dados da lista mais recente foi 18 de julho de 2023.

