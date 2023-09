300 VAGAS para todos os níveis: concurso com salário de R$ 3,6 mil

Segurança financeira, benefícios atrativos e, até uma eventual promoção em sua carreira. Se até hoje isso pareceu algo impossível para você, saiba que através de um concurso público isto pode acontecer. Recentemente, uma prefeitura de uma cidade no estado de Minas Gerais anunciou o início das inscrições para 300 vagas em diversos cargos e níveis de formação. Saiba mais detalhes sobre o processo seletivo, logo abaixo.

Novo concurso anuncia inscrições até dezembro

Estabilidade financeira, ótimos benefícios e, quem sabe, até uma promoção profissional. Se até hoje isso foi um mero sonho para você, saiba que há meios de se alcançar o que tanto deseja e um deles é o famoso concurso público.

E, falando nele, continue a leitura, logo abaixo, para saber um pouco mais sobre esta oportunidade de concurso que estará disponível até dezembro de 2023.

Processo seletivo abre 300 vagas em cidade mineira

A Prefeitura de Campanha, localizada no estado de Minas Gerais, lançou um processo seletivo que oferece 300 vagas em diversos cargos da administração pública. A seleção oferece a chance de contratação imediata, além da formação de um cadastro reserva. A organização do concurso está a cargo da banca Gestão de Concurso. Continue lendo para obter informações detalhadas sobre esta seleção e as instruções para se inscrever, logo a seguir.

Relação de cargos para a Prefeitura de Campanha (MG)

O edital deste concurso público prevê a disponibilidade de 76 vagas para candidatos com ensino fundamental, 99 vagas para aqueles com ensino médio/técnico e 125 vagas para candidatos com ensino superior. Isso significa que há oportunidades para diversos perfis, incluindo auxiliares, cozinheiros, monitores, psicólogos, professores e outros.

Provas e remunerações

Os salários oferecidos variam de acordo com o cargo, com remunerações que vão de um salário mínimo (R$ 1.320) a R$ 3.687,11. Além disso, a carga horária de trabalho também varia de 20 a 40 horas semanais, dependendo do cargo. A data da prova objetiva está marcada para o dia 14 de janeiro de 2024 e será aplicada para todos os cargos. No entanto, algumas carreiras também exigem a realização de uma prova de redação e uma avaliação prática.

Como fazer a inscrição?

Para participar deste concurso, é necessário efetuar a inscrição de forma eletrônica por meio da plataforma disponibilizada pela Gestão de Concurso. O período para se cadastrar vai do dia 7 de novembro até o dia 7 de dezembro de 2023.

É importante lembrar que há uma taxa de inscrição que varia de R$ 50 a R$ 100, dependendo do cargo escolhido. Aproveite essa chance de buscar uma carreira na administração pública e não perca o prazo de inscrição para o concurso da Prefeitura de Campanha. Prepare-se e boa sorte!

