Cargos de nível médio! Novo concurso paga mais de R$ 5 MIL de salário

Quem está desempregado ou não possui estabilidade em seu emprego, frequentemente lembra das vantagens que só um concurso público pode oferecer. Coincidência ou não, uma prefeitura localizada em uma região de Santa Catarina, no sul do país, anunciou a abertura de inscrições para um processo seletivo com níveis de formação de ensino médio/técnico até o nível superior, com salários que podem chegar a mais de R$ 5 mil. Se ficou interessado, continue a leitura, a seguir, para saber como participar e quais os cargos ofertados.

Novo concurso à caminho

Você sempre sonhou com a chance de ter um emprego estável? Se estabilidade te lembra concurso público, talvez seja esta a sua hora. Foi divulgado, recentemente a abertura de inscrições para um concurso público que abrange uma ampla gama de níveis de formação, desde o ensino médio/técnico até o nível superior, com salários que podem chegar a mais de R$ 5 mil.

Se interessou? Então continue a leitura, logo abaixo, para obter informações detalhadas sobre essa oportunidade de seleção, além de requisitos para participar, data de provas e cargos oferecidos.

Região catarinense abre concurso com contratação imediata

A Prefeitura de Ibiam, localizada em Santa Catarina, formalizou a abertura de um processo seletivo com o objetivo de preencher onze vagas nas áreas da saúde e da educação. Além disso, essa seleção não apenas oferece contratação imediata, mas também prevê a criação de um cadastro reserva de candidatos. A organização e realização deste processo seletivo está sob supervisão da Aprender SC.

Saiba tudo sobre o concurso da Prefeitura de Ibiam

Cargos disponíveis

Os editais N° 002/2023 e Nº 003/2023 estabelecem que o concurso público disponibilize duas vagas para candidatos com nível de escolaridade médio/técnico. Por outro lado, candidatos com ensino superior concorrem a nove posições disponíveis. Sendo assim, existem oportunidades para Psicólogos, Professores, Auxiliares e Agentes.

Remuneração e provas

Quanto à remuneração dos candidatos aprovados, ela varia de acordo com o cargo pretendido, com faixas salariais entre R$ 1.449,04 e R$ 5.194,40. Além disso, é importante destacar que a carga horária de trabalho oscila entre 20 e 40 horas semanais, dependendo do cargo.

O calendário oficial do concurso estabelece uma prova objetiva para todos os cargos em 22 de outubro de 2023. No entanto, algumas carreiras também exigem avaliação de títulos como parte do processo seletivo.

Como participar?

Para garantir a presença no concurso, é preciso se inscrever de forma online através da plataforma da Aprender SC já disponibilizada para download. O período de inscrições encerra em 5 de outubro de 2023. É importante ressaltar que há uma taxa de inscrição a ser paga, com valores variando de R$ 100 a R$ 120, dependendo do cargo escolhido.

