Apenas 1 ingrediente da cozinha e nada mais: aprenda a se livrar do cabelo grisalho

O famoso e muitas vezes temido cabelo grisalho representa uma verdadeira marca da passagem do tempo, sendo que tanto os homens quanto as mulheres estão expostas à marca em questão.

Logo, quem busca aparentar ser mais jovem precisa sempre recorrer aos diversos truques voltados para a coloração dos fios, sendo eles, muitas vezes, os corantes naturais e, claro, também os artificiais. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que o consumo de alguns alimentos também pode ser extremamente útil dentro desse contexto.

Inclusive, segundo alguns especialistas, há uma fruta muito específica que pode ser usada em auxílio de quem quer evitar os cabelos grisalhos por mais tempo.

É sabido que os fios brancos geralmente surgem por conta da falta de melanina, que nada mais é do que o pigmento responsável por dar cor a diversas partes do corpo, como os olhos, a pele e, também, os pelos e cabelos. E sua produção simplesmente começa a ficar menor, conforme o tempo passa.

Ou seja: quanto maior a quantidade de melanina, mais escuro se torna o cabelo. E, quanto menor for a quantidade desse pigmento, mais os fios grisalhos irão aparecer. Lembrando que é a partir dos 30 anos de idade que a sua produção começa a ser reduzida de forma gradativa.

O que mais é importante saber a respeito do cabelo grisalho

Além do que foi mencionado acima, vale frisar que diversas pesquisas mostraram que os fatores hereditários, o estresse e algumas doenças podem, também, causar o surgimento dos fios brancos. E, como se não fosse suficiente, a má alimentação também pode levar a este cenário: os especialistas apontam que a falta de algumas vitaminas, como a D3 e a B12, pode ser um problema, bem como a falta de antioxidantes, de proteínas, de ferro, cobre, zinco, selênio e outros elementos.

Também houve a comprovação de que os antioxidantes, por sua vez, podem prevenir o surgimento do cabelo grisalho. Aliás: explicando de outra forma, o estresse oxidativo leva à deficiência dos chamados melanócitos dentro dos folículos capilares por conta da idade, e isso, por sua vez, faz com que a melanina deixe de ser produzida como antes.

Logo, é interesse recorrer o quanto antes ao consumo de uma determinada fruta, de modo a evitar a formação do cabelo grisalho.

A fruta que tem fama de atuar na prevenção dos cabelos brancos

A ótima notícia é que, de modo a retardar o aparecimento do temido cabelo grisalho, é recomendado o consumo de uma fruta que, embora pouco conhecida de muitas pessoas, é deliciosa e benéfica: o mirtilo.

De acordo com especialistas, tanto esta fruta específica quanto algumas outras, como as framboesas, os morangos, as amoras e outras espécies silvestres são uma verdadeira fonte de antioxidantes.

Antioxidantes estes que combatem os radicais livres e o envelhecimento celular, mantendo a beleza do corpo, como um todo, por muito mais tempo.

Mas, claro: quem já tem cabelo grisalho e quer reverter esse problema de fato pode aderir às tinturas naturais ou industrializadas.

