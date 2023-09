Quanto ganha um CEO? Estes são os 10 bilionários do Brasil

No pensamento de muitos brasileiros, os megaempresários imensamente ricos, também conhecidos como bilionários, apenas aproveitam os prazeres que seu inesgotável dinheiro proporciona. No entanto, muitos desses homens e mulheres bem-sucedidos nos negócios fazem questão de estar a frente da empresa que gerou (e continua gerando) toda a sua riqueza. Saiba, a seguir, a lista dos 10 CEOs bilionários do Brasil em 2023.

Saiba, a seguir, a lista dos 10 CEOs bilionários do Brasil em 2023. | Foto: Reprodução / Internet

Bilionários, mas a frente dos negócios

Você pode pensar que empresários não apenas ricos, mas imensamente ricos, também conhecidos como bilionários, apenas aproveitam os prazeres que sua impressionante fortuna lhes proporciona. No entanto, muitos desses homens e mulheres de sucesso fazem questão de estar a frente da empresa que gerou (e continua gerando) toda a sua riqueza.

Continue a leitura e saiba, logo a seguir, o ranking dos 10 CEOs bilionários do Brasil que seguem no comando de seus negócios, segundo reportagem recente da Forbes.

10 CEOs bilionários do Brasil em 2023

A Lista Forbes de Bilionários Brasileiros de 2023 destaca empresários com trajetórias e estilos diversos, atuando em segmentos variados e liderando suas empresas com abordagens únicas que, certamente, explicam a origem de suas imensas fortunas.

Embora suas origens e estilos de gestão sejam contrastantes, todos compartilham a determinação de comandar suas organizações e influenciar as decisões estratégicas no cotidiano dos negócios. Confira, a seguir, os 10 CEOs, em atividade, mais ricos do país.

1. Alexandre Behring da Costa

Posição no ranking geral: 7

Patrimônio: R$ 28,8 bilhões

Empresa: 3G Capital

2. Maurizio Billi

Posição no ranking geral: 18

Patrimônio: R$ 16 bilhões

Empresa: Eurofarma

3. José João Abdalla Filho

Posição no ranking geral: 20

Patrimônio: R$ 15,3 bilhões

Empresa: Banco Clássico

4. Mário Araújo Alencar Araripe

Posição no ranking geral: 21

Patrimônio: R$ 13,9 bilhões

Empresa: Casa dos Ventos

5. Alceu Elias Feldmann

Posição no ranking geral: 22

Patrimônio: R$ 12,9 bilhões

Empresa: Fertipar

6. Lirio Albino Parisotto

Posição no ranking geral: 25

Patrimônio: R$ 12,2 bilhões

Empresa: Videolar / Innova

7. Benjamin Steinbruch

Posição no ranking geral: 30

Patrimônio: R$ 10 bilhões

Empresa: CSN

8. Leila Pereira

Posição no ranking geral: 38

Patrimônio: R$ 8 bilhões

Empresa: Crefisa

9. Roberto Balls Sallouti

Posição no ranking geral: 41

Patrimônio: R$ 7,5 bilhões

Empresa: BTG Pactual

10. Carlos Eduardo Sanchez

Posição no ranking geral: 42

Patrimônio: R$ 7,3 bilhões

Empresa: EMS / Grupo NC

Discretos, mas nem tanto

Esses bilionários brasileiros representam um mosaico de talento empresarial e diversidade de setores. Enquanto alguns preferem a discrição, evitando holofotes e entrevistas, como é o caso do dono do Banco Clássico, outros, como Leila Pereira, da Crefisa, se destacam por sua presença pública e sua naturalidade frente às câmeras. Para quem não acompanha o mundo dos esportes, especificamente o do futebol brasileiro, a empresária é, atualmente, a presidente do Palmeiras, tradicional clube de futebol de São Paulo e ganhou manchetes ao comprar um avião, modelo E-190-E2, avaliado em US$ 64 milhões (R$ 305 milhões na última cotação) para que o time realize suas viagens.

A Lista Forbes de Bilionários Brasileiros de 2023 faz parte da edição 111 da Forbes, que comemora os 11 anos da revista no Brasil. Os detalhes sobre esses notáveis empreendedores podem ser encontrados nos aplicativos da Forbes, disponíveis na App Store e na Play Store, bem como no site oficial da Forbes.

