Incógnitas! Estes são os signos que nunca revelam seus sentimentos reais

Manter os sentimentos escondidos é, na verdade, um hábito já muito comum para boa parte das pessoas, por conta de inúmeros motivos, a exemplo do desejo de evitar brigas, do medo de se mostrar vulnerável e da preocupação com a interpretação que as demais pessoas farão a respeito. Isso, claro, sem citar o simples motivo de simplesmente querer manter a privacidade, no que diz respeito ao lado emocional.

E a explicação por trás de toda essa máscara de muita serenidade e calmaria pode estar nos famosos signos do horóscopo utilizado no ocidente, uma vez que muitos deles têm como característica justamente a preferência por deixar as emoções reais bem escondidas.

Inclusive, não raramente a superfície calma de um indivíduo esconde em seu interior uma tempestade de emoções e muitas características que têm tudo para deixar surpresas até as pessoas mais próximas.

E quem tem interesse em saber quais são os signos que são “mestres” no que diz respeito a esse contexto tão interessante não pode deixar de ler o conteúdo a seguir.

Os signos do horóscopo que conseguem esconder suas emoções como ninguém

O horóscopo, como todo fã de astrologia já sabe, possui nada menos que 12 signos, sendo que todos se diferenciam entre si por conta de suas características.

E, no que diz respeito especificamente a manter as emoções bem guardadas, estes são os signos de destaque:

Signo de Touro

O taurino não raramente é visto como estável e calmo. Porém, esta fachada de calmaria pode esconder preocupações e emoções muito intensas.

Os nativos deste signo tendem a querer ser reservados, e podem encontrar dificuldades em expressar o que sentem, até mesmo para manter as relações harmônicas.

Signo de Peixes

O nativo de Peixes, por sua vez, é empático, compreensivo e sensível, e diversas vezes esconde as emoções debaixo de uma marca de tranquilidade e compreensão.

Ele consegue absorver as emoções alheias, e prefere manter suas próprias emoções escondidas até mesmo para não sobrecarregar quem está por perto, com tristezas e preocupações.

Signo de Câncer

Câncer está entre os signos que consegue criar fortes vínculos emocionais, mas pode, com facilidade, esconder seus sentimentos reais, de modo a proteger as pessoas que estão por perto.

Seus nativos têm a tendência de assumir um lado de “cuidador”, preferindo não incomodar terceiros com seus próprios sentimentos.

Signo de Libra

O libriano valoriza muito a harmonia dentro das relações, não sendo à toa que muitas vezes prefere evitar conflitos a todo e qualquer custo. Neste caso, pode manter seus sentimentos escondidos para manter o bem-estar.

A aversão a desentendimentos e conflitos é natural em Libra, e seus nativos, sempre valorizando a harmonia e a paz, podem escolher manter as emoções escondidas, de modo a evitar confrontos.

Algumas vezes, se abrir pode ser necessário

Para os signos mencionados acima, a iniciativa de manter os verdadeiros sentimentos escondidos é acompanhada de diversos motivos. Porém, a depender do caso, se abrir pode ser a melhor solução.

Afinal, as pessoas próximas nem sempre podem saber o que se passa na cabeça de quem preferiu ficar em silêncio, e expor seus sentimentos pode ser, por exemplo, o melhor caminho para melhorar relações.

