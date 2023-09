Quer ser policial civil em SP? Inscrições começaram; veja os detalhes

Se o seu sonho é ser um policial e cuidar da segurança dos brasileiros, eis que é chegada a hora. A polícia civil do estado de São Paulo anunciou a abertura das vagas para o concurso público deste ano nesta segunda-feira (11). Além dos benefícios oferecidos, as remunerações podem chegar até R$ 15 mil. Continue a leitura, a seguir, para saber mais detalhes sobre prazo de inscrição, provas e edital.

Saiba os detalhes sobre o concurso para Polícia Civil no estado de SP. | Foto: Reprodução

Inscrições já estão abertas

A Polícia Civil do Estado de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (11) a abertura de cinco concursos públicos, com o objetivo de preencher um total de 3,5 mil vagas em todo o estado.

Saiba mais detalhes, logo abaixo, sobre a distribuição de vagas por região, bem como remunerações e cargos ofertados.

Piracicaba tem vaga de delegado com ganhos de R$ 15 mil

Na região de Piracicaba, São Paulo, são oferecidas 225 oportunidades em quatro diferentes carreiras, com salários variando entre R$ 5,8 mil e R$ 12,9 mil, dependendo do cargo escolhido. Além disso, um concurso específico está em andamento para o cargo de delegado, com remuneração que pode chegar a R$ 15 mil.

A distribuição das vagas para esta região se divide da seguinte forma:

552 vagas para todo o estado

Nesse cenário, estão sendo oferecidas 552 vagas em todo o estado, que serão distribuídas de acordo com a classificação obtida no curso de formação e no concurso, levando em conta também a necessidade de cada município.

No caso das vagas para perito criminal e médico legista, as oportunidades estão destinadas à região de Americana, que engloba cidades como Piracicaba e Limeira. Já as vagas para investigador e escrivão estão abertas para toda a região do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter) 9, que inclui 52 municípios na área de Piracicaba.

Os candidatos aprovados e classificados na região escolhida também serão incluídos em uma classificação unificada de aprovados em nível estadual. Aqueles que não forem convocados para as vagas regionais poderão ser chamados para escolher vagas em outras regiões onde ainda não haja aprovados.

Como me inscrevo?

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site da Vunesp a partir das 10h desta segunda-feira, 11 de setembro, até às 23h59 de 10 de outubro. É crucial que os candidatos leiam atentamente o edital correspondente ao cargo de seu interesse, pois nele constam os requisitos para cada função, informações sobre a remuneração, detalhes das etapas do concurso e as atribuições do cargo. Após a leitura do edital, os candidatos devem efetuar a inscrição clicando no botão “Inscreva-se”, preencher os dados solicitados e efetuar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estipulado, que é de R$ 113,06 para todos os cargos.

As 5 fases do concurso

O processo seletivo para todos os cargos será composto por cinco fases: prova preambular (objetiva), prova escrita, comprovação de idoneidade, prova oral e prova de títulos. As provas objetivas e escritas acontecerão no mesmo dia, com a correção das provas escritas sendo realizada apenas para os candidatos que forem aprovados nas provas objetivas. As datas previstas para as provas são as seguintes:

Escrivão de polícia: 26 de novembro.

Investigador de polícia: 26 de novembro.

Médico legista: 3 de dezembro.

Delegado: 3 de dezembro.

Perito criminal: 3 de dezembro.

Onde acesso o edital?

Todos os detalhes sobre a composição das provas e o conteúdo a ser cobrado em cada cargo podem ser encontrados nos editais disponíveis no site da Vunesp, clicando aqui para acessar a página oficial.

