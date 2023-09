Parcelamento no Pix já está disponível; descubra como contratar

O parcelamento por Pix já foi confirmado pelo Banco Central (BC) como um recurso extra a ser implementado na modalidade financeira mais popular entre os brasileiros atualmente. No entanto, algumas instituições bancárias já oferecem esta função há algum tempo e utilizá-la é mais fácil do que se pensa. Saiba mais detalhes, a seguir, sobre quais bancos dispõem do recurso e quais as regras para solicitar o parcelamento.

Parcelamento ao alcance dos seus dedos

Atualmente, o Pix está consolidado como a forma de pagamento mais popular entre os brasileiros, superando até mesmo os tradicionais cartões de crédito e débito. Este sistema do Banco Central permite transferências instantâneas 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Desde seu lançamento, a plataforma passou por algumas melhorias, e o Banco Central (BC) tem planos para introduzir novas funcionalidades, incluindo o Pix Parcelado, também conhecido como Pix Garantido ou Pix Crédito, embora ainda não tenha um nome definido ou data de lançamento confirmada. Entretanto, essa solução já está disponível em bancos digitais, permitindo a essas instituições oferecer um tipo adicional de crédito aos seus clientes. Continue a leitura, a seguir para entender como este útil recurso funciona.

Pix parcelado: como funciona?

O Pix Parcelado funciona de forma bem parecida ao parcelamento com juros no cartão de crédito. Nesse caso, o cliente realiza o pagamento dos valores mesmo sem saldo e depois arca com os juros cobrados pelo banco. Geralmente, o limite de crédito está relacionado ao limite do cartão de crédito, e as taxas aumentam à medida que o número de parcelas contratadas aumenta.

Embora a operação seja diferente da realizada em um Pix comum, o beneficiário não recebe o dinheiro imediatamente e não nota nenhuma diferença no processo. A opção é apresentada de forma acessível ao consumidor sempre que ele faz uma transferência ou pagamento pelo aplicativo do banco.

Bancos que parcelam via Pix

Diversas instituições financeiras já oferecem essa opção aos clientes. Um exemplo é o Nubank, que permite escolher entre utilizar o saldo em conta ou o limite do cartão de crédito para quitar qualquer transferência Pix. No entanto, essa escolha pode ter um custo significativo. Uma simulação feita pelo jornal O Globo revelou que um Pix de R$ 50 parcelado em 12 vezes pelo Nubank tem um acréscimo de 30%, com uma taxa de 4,92% na primeira parcela.

O banco afirma que os juros são definidos com base na avaliação do perfil do cliente. Além disso, essa opção também está disponível no Itaú, sob a denominação ‘Pague Parcelado’, e no Bradesco, onde a avaliação de crédito é realizada automaticamente durante a transação. O Santander, por sua vez, permite o parcelamento do Pix em até 24 vezes com juros, desde que o valor mínimo seja de R$ 100. Outras duas instituições com produtos semelhantes às do Santander são o Banco do Brasil e o Banco Pan.

Cuidados a serem tomados

De acordo com Ivan Habe, sócio líder de pagamentos da EY, o Pix Parcelado normalmente está vinculado a um crédito pessoal, e, portanto, deve ser utilizado com cautela. “Esse tipo de serviço se assemelha a um empréstimo pessoal. É importante destacar que não se trata apenas dos juros do parcelamento, mas também dos custos associados à inadimplência ou ao não pagamento das parcelas na data de vencimento”, alerta Habe.

Ele também enfatiza que, ao considerar qualquer nova modalidade de pagamento, especialmente para consumo, é importante que as pessoas ponham na balança se não seria mais vantajoso economizar dinheiro para realizar a compra posteriormente, pagando um preço mais baixo.

Tomar empréstimos para fins de consumo nem sempre é a melhor escolha e requer cuidado para não comprometer a renda. Além disso, atualmente, até os vendedores ambulantes possuem máquinas de cartão de crédito, o que pode ser mais vantajoso, dependendo das taxas praticadas.

