Uma iniciativa do governo federal, gerenciada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), e em parceria com a Caixa Econômica Federal está oferecendo uma oportunidade valiosa para jovens talentosos no mundo do esporte, proporcionando auxílio financeiro para que continuem a se destacar e representar o país em competições nacionais. Continue a leitura para saber mais detalhes sobre o programa de transferência de renda para adolescentes e o requisitos para receber o benefício social.

A partir de 14 anos, adolescentes podem receber R$ 925 do governo. | Foto: Edemir Rodrigues / Reprodução

Premiando jovens talentos

Se você tem pelo menos 14 anos e se destaca em algum esporte, existe a oportunidade de receber um pagamento mensal de R$ 925 do Governo Federal.

Se interessou? Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre o programa de transferência de renda do governo que, sem sombra de dúvidas, dá um expressivo incentivo aos jovens talentos da nova geração.

Leia mais: Cursos gratuitos oferecem qualificação profissional para os jovens

O Bolsa Atleta

Administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em parceria com a Caixa Econômica Federal, o programa Bolsa Atleta busca apoiar jovens talentosos que se destacam em competições esportivas a nível nacional.

Quem tem direito ao benefício?

Para poder receber o auxílio financeiro do programa Bolsa Atleta, existem alguns requisitos que devem ser cumpridos:

Vínculo com entidade de prática desportiva: O beneficiário deve estar vinculado a uma entidade de prática desportiva, geralmente um clube esportivo.

O beneficiário deve estar vinculado a uma entidade de prática desportiva, geralmente um clube esportivo. Filiação estadual e federal: É necessário que o interessado tenha filiação, tanto a nível estadual quanto federal, com as entidades de administração da modalidade esportiva que pratica.

É necessário que o interessado tenha filiação, tanto a nível estadual quanto federal, com as entidades de administração da modalidade esportiva que pratica. Participação em competições nacionais: O candidato deve ter participado de competições nacionais de destaque em sua modalidade, que sejam reconhecidas pela confederação esportiva nacional, e ter se classificado em até terceira colocação.

O processo de inscrição

Uma vez que você atende a esses critérios e continua treinando para competições futuras, pode iniciar a etapa de inscrição no Bolsa Atleta. O primeiro passo é preencher o formulário de inscrição no site do MDS.

Documentação necessária

Além do formulário, você precisará apresentar a documentação exigida, que inclui:

Declaração da entidade de prática desportiva;

Informações sobre patrocínio e apoio financeiro;

Declaração da Confederação Esportiva Nacional da modalidade específica;

Plano esportivo anual, detalhando treinamento e metas;

Cópia da identidade.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social avaliará o seu pedido e enviará o resultado por e-mail, correspondência ou por meio de um comunicado no site do MDS. Após a aprovação, você precisará assinar o termo de adesão entregue pelo Ministério. Se for menor de idade, o documento deverá ser assinado por seu responsável legal.

Leia também: Passo a passo simplificado para entrar no CadÚnico e ganhar benefícios