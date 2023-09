Tem gente com muito dinheiro! Maior Pix de 2022 vai te deixar de queixo caído

Desde sua implementação no Brasil, o sistema de transferência financeira via Pix caiu nas graças dos brasileiros de forma quase que imediata. Do rico aos mais humildes, todos aderiram à modalidade e isso foi destaque em recente relatório divulgado pelo Banco Central, onde foi divulgado o maior valor feito por Pix em uma única operação. Ficou curioso? Continue a leitura e saiba mais detalhes sobre a espantosa transação bancária, logo abaixo.

Saiba qual foi o maior valor feito em uma transação financeira via Pix em 2022 . | Foto: Reprodução

Privilégio para poucos

Recentemente, o PIX, o sistema de pagamentos instantâneos do Brasil, atraiu atenção dos principais veículos de notícias do país ao ser divulgado, através do Banco Central (BC) alguns números recordes consecutivos de transações.

Segundo dados divulgados em agosto pelo BC, o PIX registrou 129,4 milhões de operações em um dia e 134,8 milhões de transferências no dia seguinte. Esses números impressionantes são de assustar qualquer mero mortal, mas principalmente quando se fala de valores recordes transferidos em uma única transção pela modalidade. Continue a leitura, logo abaixo, para saber mais sobre a inacreditável transferência feita pela modalidade.

Leia mais: Pix vai mudar! Você está preparado para as novidades?

O Pix dos seus sonhos

Outro dado impactante divulgando pelo Banco Central em seu relatório de gestão foi o recorde referente ao valor de uma única transferência.

Segundo dados confirmados pelo BC, o valor exato da maior transferência já realizada por meio do PIX, foi de R$ 1,2 bilhão, realizada no ano passado. Embora não haja detalhes adicionais sobre essa transação, a data é clara: dezembro de 2022. Para se ter ideia da magnitude do valor, neste mesmo mês, a média das transferências entre indivíduos era de R$ 257.

Essas informações estão todas contidas no relatório emitido pelo Banco Central, que também oferece uma análise abrangente dos pagamentos efetuados de 2020 a 2022, além de dar previsões sobre possíveis funcionalidades futuras que podem ser adicionadas ao sistema.

A popularidade do Pix em números

No que diz respeito aos valores das transferências, embora o relatório não inclua dados para 2023, ele fornece uma visão clara da popularidade do PIX entre os brasileiros. Segundo as informações disponíveis, aproximadamente 61% das transações realizadas foram inferiores a cem reais, considerando todas as operações desde o lançamento do sistema até dezembro do ano anterior.

Nas transações envolvendo pagadores individuais, 93,1% delas eram de valores inferiores a R$ 200. Já nas transações entre empresas privadas, a média era de R$ 500, com 18,6% das operações entre empresas movimentando valores de até R$ 2 mil. O relatório do BC também destaca um aumento notável nos valores transferidos por meio do PIX, atingindo um pico de R$ 1,2 trilhão também em dezembro do ano passado.

Pix além de uma transferência

Além disso, o relatório menciona possíveis funcionalidades futuras do PIX, como sua utilização em transferências internacionais, bem como para pagamento de pedágio, transporte público e estacionamentos. Essas adições prometem expandir ainda mais o alcance e a utilidade desse sistema de pagamento instantâneo no Brasil.

Leia também: Pix ficará integrado ao FGTS; entenda o que pode mudar