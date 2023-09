Bicarbonato de sódio com vinagre: 9 usos que poucas pessoas conhecem

Hoje em dia, a busca por soluções naturais e ecológicas estão crescendo bastante, pois além de serem econômicas são com coisas que temos dentro de casa, e entre eles dois se destacam muito nessas receitas caseiros que é o vinagre e bicabornato de sódio. Essa combinação de ambos é popularmente conhecida e desejada pois são ingredientes:

Naturais

Não tóxicos

Ecológicos

Econômicos

Totalmente eficazes

Esses dois ingredientes são essenciais em limpezas e deveriam ser considerados itens obrigatórios em nossos armários, eles auxiliam demais nas tarefas domésticas.

O vinagre branco com o pH ácido, é muito bom como desinfetante, além disso ele poli vidros, tira manchas, desentope canos e até ajuda nas roupas. Já o bicarbonato de sódio também não fica para atrás, ele ajuda muito na limpeza, funciona como desengordurante, branqueador, desinfetar e outros, além de ser um bom produto contra germes e bactérias.

Bicarbonato e vinagre é uma combinação perfeita. Imagem: Freepik

9 usos do bicarbonato com vinagre que poucas pessoas conhecem

A combinação desses dois ingredientes é onde acontece a mágica, os dois juntos têm uma potência de limpeza maior e ajudam nas tarefas domésticas:

Desentupindo Canos: Misture bicarbonato de sódio e vinagre branco para uma solução contra obstruções. A efervescência que vai ser gerada vai ajudar a quebrar o acúmulo de sujeira e também de gordura.

Renove seu Ferro de Passar: Use a combinação para limpar a base do seu ferro, ele vai ficar mais novo.

Ladrilhos Limpos: Os dois juntos são uma solução poderosa para limpar e branquear as juntas dos azulejos.

Brilho no Vaso Sanitário: Desentupa e limpe seu vaso sanitário com essa mistura.

Panelas Como Novas: Tire todas as manchas e descolorações de panelas e frigideiras.

Máquina de Lavar Louça Renovada: Use a mistura para descalcificar e limpar sua máquina.

Máquina de Lavar Roupas: Manutenção e limpeza.

Banheiros Sem Odores: Elimine odores de forma natural.

Toalhas Macias e Revigoradas: Substitua os amaciantes químicos por essa mistura natural.

Por mais que essa combinação natural com esses dois ingredientes seja totalmente popular e muito usada dentro de casa, é preciso também tomar cuidado, pois a mistura efervescente pode causar algumas irritações na pele, por isso sempre que for fazer essa mistura e aplicar nos lugares, use luva.

Outra dica também é nunca armazenar essa combinação em recipientes fechados por causa da pressão do gás produzido. São diversos benefícios que essa mistura pode proporcionar, como vimos acima, além de ser uma solução econômica e totalmente eficaz.

O nosso mundo precisa de sustentabilidade, é uma boa dupla para ter uma casa limpa e também um mundo ecológico.

