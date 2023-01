NUNCA limpe estas 10 coisas com bicarbonato de sódio

O bicarbonato de sódio é, sem sombra de dúvidas, um dos “queridinhos” das donas de casa, no que diz respeito a manter diversos utensílios impecavelmente limpos. Afinal, assim como o vinagre branco, ele é capaz de fazer verdadeiros milagres em uma casa, como ajudar na limpeza pesada do banheiro, eliminar cheiros ruins e desengordurar algumas superfícies.

E, o mais incrível: ele também pode ser um ótimo aliado em alguns cuidados de limpeza e beleza ligados ao corpo. Pelo menos é isso que sempre ouvimos falar, não é mesmo?

Inclusive, na internet existem dezenas de receitinhas de limpeza domiciliar e de beleza que utilizam o bicarbonato de sódio como ingrediente. Porém, algumas coisas definitivamente não devem chegar perto dele.

Coisas que não devem ser limpas com bicarbonato de sódio (pelo menos não com muita frequência)

Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, o bicarbonato de sódio pode, sim, causar danos. E é por isso que algumas coisas não devem ser limpas com ele, ou devem ser limpas o menor número de vezes possível com esse ingrediente.

10 dessas coisas são:

1. Cabelo

Quem exagera no uso de bicarbonato no cabelo, a fim de se ver livre da caspa, por exemplo, pode acabar com fios quebradiços e secos a longo prazo. E recuperá-los pode não ser tão fácil.

2. Vidro

O bicarbonato de sódio possui poder abrasivo e, por isso, pode ajudar com arranhões nos vidros. Mas é justamente esse poder que pode levá-lo a danificar partes intactas desse tipo de superfície.

3. Alumínio

Caso não seja enxaguado imediatamente, o item de alumínio que for limpo com bicarbonato de sódio pode ficar oxidado.

4. Mármore

Um mármore limpo com bicarbonato (principalmente com frequência) pode perder sua camada protetora e, consequentemente, ficar poroso e sem brilho.

5. Madeira

A camada protetora presente em pisos e móveis de madeira também pode se desgastar com o passar do tempo, tornando esses itens muito mais frágeis.

6. Pele

Ter a pele seca e danificada definitivamente não é o objetivo de nenhuma pessoa. Portanto, é importante manter o bicarbonato de sódio longe dos cuidados de beleza.

7. Ouro

Peças de ouro, em geral, não suportam os efeitos do bicarbonato. Utilizar esse item na limpeza pode deixar qualquer superfície de ouro arranhada e sem brilho.

Outros 3 usos indevidos atribuídos ao bicarbonato de sódio são:

No preparo de bolos (substituindo o fermento);

No combate a chamas;

Sobre espinhas, para reduzir a inflamação.

Nestes casos, este item pode mais “piorar” a situação do que solucioná-la.

Veja também: Plantas “do azar”: veja onde NÃO se deve colocar

O que não deve ser limpo com vinagre branco

Assim como o bicarbonato de sódio, que é visto como sua “dupla perfeita”, o vinagre branco também deve ser evitado em muitos casos.

Eis uma pequena lista de locais nos quais ele não deve ser aplicado:

Tela do celular ou computador;

Box do banheiro;

Piso de madeira;

Panelas e demais itens de ferro.

Veja também: 5 dicas matadoras para reduzir o estresse no trabalho