5 dicas matadoras para reduzir o estresse no trabalho

É comum muitas pessoas esperarem o fim de semana para serem felizes, ao passo que o ideal, seria que a felicidade acompanhasse cada pessoa, até mesmo dentro do trabalho. Mas no cenário atual, não é isso que existe, o estresse dentro do ambiente de trabalho se tornou algo bastante comum. De acordo com a OMS, 90% de toda a população do mundo sofre com esse problema. Confira algumas dicas de como você pode aliviar isso.

Primeiro olhe para ‘dentro de você’

Definir objetivos: No momento que você define objetivos para si próprio, a vida como ficar mais leve, pois a sensação de dever cumprido sempre estará presente em sua rotina. Ao passo que se você não definir metas, apenas ‘trabalhar’ de qualquer maneira, você sempre terá a sensação que não está fazendo o suficiente, gerando assim a sensação de estresse.

Definir prioridades: Outro ponto importante é que você precisa determinar suas prioridades no trabalho. É comum que uma mesma função desempenhe serviços inerentes a outros cargos. Mas sempre foque em fazer aquilo no qual você está sendo pago para isso e faça com perfeição. Após terminar suas tarefas daquele dia – ou momento – aí sim você pode focar em tarefas secundárias.

Saiba qual sua produtividade: Essa é uma das principais etapas, pois você irá avaliar se as ações tomadas nos dois passos anteriores, realmente causaram algum efeito. Portanto, coloque em um pequeno calendário as tarefas que você desempenhou em um determinado dia, assim, ficará mais fácil acompanhar a sua produtividade no decorrer do mês.

Veja também: Cursos GRATUITOS de tecnologia estão com inscrições abertas

Agora chegou a hora de olhar ‘para fora’

Equilíbrio é a chave: Tente sempre equilibrar sua vida profissional com sua vida fora do trabalho. Uma das causas mais frequentes de estresse, é por conta que a pessoa quer tanto apenas trabalhar, que acaba esquecendo que do ‘lado de fora’ há amigos e familiares que também querem ficar perto deles.

Use a tecnologia ao seu favor: E por fim, você deve usar a tecnologia ao seu favor, pois com ela, é possível minimizar muitas coisas que outroras causaram bastante estresse na pessoa. Por exemplo, em vez de ficar em uma reunião com várias pessoas presencialmente, opte por ficar online. Ou até mesmo trocar aquelas tarefas cansativas e automatizá-las. Isto é, em vez de ficar preenchendo várias planilhas, hoje em dia, existem vários serviços que servem como gestão de projetos e processos. Uma vez que quanto menos trabalho a pessoa precisa desempenhar, maior será a sensação ‘de paz’ que ela vai sentir. Ao passo que quanto mais cheia de trabalho e atribuições ela estiver, pior será para ela.

Veja também: Como conseguir o extra do Abono Pecuniário no trabalho? É SEU DIREITO