Lista de profissões em ALTA para 2023, segundo o LinkedIn

O Linkedin é uma rede social onde consegue reunir vários profissionais dos mais diversos setores, criando laços entre eles. Além da possibilidade de conseguir alguma vaga de emprego dentro do site. Por isso, não há ninguém melhor que eles, para falarem quais as profissões que mais estão em alta neste ano de 2023. O segredo é: saber os setores que mais estão precisando de trabalhadores qualificados e se qualificar, a fim de conseguir uma boa vaga dentro do mercado em questão.

Quais as áreas que mais estão em alta para 2023?

Há várias áreas e serviços que estão em alta para o ano de 2023, entre várias oportunidades, destaca-se a de Analista de Privacidade. Ele irá avaliar os riscos inerentes a dados sensíveis dentro de uma empresa, possibilitando que ela possa desenvolver procedimentos corretos para tratar todos eles.

Outra área que está crescendo bastante, é a de especialista em Cibersegurança, ele atua na linha de frente quando o assunto é tratar os incidentes cibernéticos, ou seja, ele evita que sistemas de empresas sejam atacados por hackers, além de elaborar as políticas da empresa acerca do tratamento de dados.

Todavia, a área mais falada é a de especialista em Capacitação em Vendas, uma vez que praticamente todo o mercado vive disso, de vender produtos ou serviços. Esse profissional é o responsável por fornecer para a equipe de vendas todos os aparatos para engajar os clientes, como treinamento, dados estatísticos e muito mais.

O que fazer para se dar bem em alguma dessas áreas?

A principal coisa que deve ser feita a fim de conseguir destaque nas áreas citadas, é a de desenvolver competências para as funções que a pessoa pretende ingressar. Para isso, é preciso escolher uma área e se capacitar ao máximo, para que em um futuro próximo, a pessoa consiga boas vagas de trabalho.

Outro ponto importante, é o de valorizar alguns pontos que você acha de suma importância no trabalho, isto é, se prefere que ele seja presencial ou remoto, ou se você tem preferência por algum centro urbano, por exemplo. Com isso, você já terá seus objetivos bem segmentados.

E por fim, basta você definir metas reais e alcançáveis a fim de alavancar sua carreira profissional. Dê atenção a pontos importantes, como se você está disponível para mudar de carreira ou não, se você deseja mudar de cidade ou não. Fazendo isso, você já pode se antecipar às futuras oportunidades de emprego. É como um grande pensador disse: Todas às vezes que a sorte veio ao meu encontro, ela me encontrou trabalhando.

