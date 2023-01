A hora é essa! Por que abrir uma franquia pode ser uma boa em 2023?

Na hora de iniciar um negócio, o empreendedor pode escolher começar do zero ou abrir uma franquia. Basicamente, quando ele começa um negócio do zero, ele precisa de fato fazer sozinho tudo, todavia, quando ele abre uma franquia, basicamente, ele entra com o dinheiro, mas a mão de obra toda, é orientada pela franquia, de como fazer da melhor forma possível. Mas nem todos acham uma boa ideia abrir uma franquia, afinal, é a marca de outra pessoa e você paga um certo valor para usá-la. Todavia, veja como abrir uma franquia em 2023 pode ser algo lucrativo.

Desde o ano passado, o setor apresentou um grande crescimento

2023 é sem dúvida alguma, o ano mais propício para quem deseja empreender abrindo uma franquia. Tudo isso por conta que nos últimos anos, ocorreu um aumento no faturamento delas no Brasil. Isto é, em 2022 ele bateu 16,8%, o valor é bem superior ao registrado em 2021. Em números, isso significa um total de R$ 48 bilhões e o crescimento ocorreu em todos os nichos.

Além do aumento no faturamento, outro fator que está tornando o investimento interessante para as pessoas, é o fato que algumas cidades decidiram por diminuir o Imposto Sobre Serviço, conhecido por ISS, claro, para as franquias, agora ele é de apenas 2%, antes era de 5%. Lembrando que nem todos os municípios adotaram essa baixa, mas alguns que adotaram foram: Goiânia, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro.

Diante do cenário citado, uma especialista financeira comentou acerca do setor: “Ao mesmo tempo, uma franquia traz perspectiva de lucratividade apertada, o que pode ser amenizado pelo benefício fiscal concedido agora em algumas cidades. Essa diferença pode ser reverter em lucro, se o empresário realmente seguir os devidos protocolos e fizer tudo corretamente”.

Como é o processo para abrir uma franquia?

Quando o investidor opta por investir em uma franquia, ele possui uma maior chance de ter sucesso em sua empresa, uma vez que ele já terá uma marca, produto ou serviço que já é amplamente reconhecido em todo o mercado, por conta dessa confiabilidade, acaba ocorrendo um lucro maior para o franqueado.

“Quando você quer empreender e opta por ter uma franquia, tem algumas vantagens, como padronização de procedimentos, organização aplicável e o suporte de uma empresa grande por trás”, salientou uma especialista em franquias.

Mas embora seja bem mais fácil começar com uma franquia, é importante não ter pressa e analisar tudo com cuidado, a fim de maximizar os benefícios e evitar problemas a longo prazo. Por isso, uma das dicas mais importantes ao abrir uma franquia, é a análise de toda a documentação do contrato e do modelo de negócio proposto, uma vez que é de suma importância que o franqueado tenha afinidade com o nicho escolhido.

