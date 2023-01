CRÉDITO para MEI mesmo com nome sujo? Veja se é possível

No Brasil, há cerca de 6 milhões de empresas que estão endividadas, portanto, o tema que será discutido hoje torna-se bem pertinente. Principalmente porque a dúvida principal é se a restrição no CPF pode impactar o CNPJ e vice-versa. Entenda melhor sobre isso e saiba como é possível realizar um empréstimo mesmo com o nome sujo. Embora seja difícil, dependendo da situação que está sua empresa, isso pode ser viável.

MEI com dívida no Serasa pode conseguir um empréstimo?

Primeiro é importante entender que quando alguém vira um Microempreendedor individual, ele irá ter um CNPJ, ou seja, ele irá virar uma pessoa jurídica. Via de regra, o CNPJ não atrapalha em nada o CPF. Isto é, ter uma dívida porque não pagou um curso como pessoa física é uma coisa, já ter uma dívida porque não pagou um fornecedor de insumos é outra coisa.

No primeiro caso, a restrição será para o seu CPF, no segundo caso, para o CNPJ. Mas embora não sejam coisas interligadas, ao ter o CPF sujo, isso acaba prejudicando o CNPJ, pois fica mais complicado conseguir comprar coisas de maneira parcelada ou até mesmo conseguir empréstimos.

Por isso, o ideal é que você coloque a vida financeira sua e da empresa em dias, antes de entrar em novas dívidas. Caso contrário, isso pode acabar virando uma bola de neve e quando você perceber, já não terá saída. É desse jeito que milhares de empresas ao redor do mundo acabam declarando falência.

Mas é possível conseguir o empréstimo estando negativado?

Sim, é totalmente possível. Não são todos os bancos, mas alguns, liberam crédito para empresas que estejam no vermelho. Mas para isso, é importante você pesquisar bastante quais as melhores opções de empréstimo para quem está na categoria de MEI. Geralmente, no Serasa eCred há como ver opções excelentes.

Lembrando que a categoria de MEI foi criada há 15 anos. Até então, o Governo tinha uma grande dificuldade em controlar os trabalhadores autônomos. Ao criar a categoria em questão, eles conseguiram se oficializar como pessoa jurídica. Lembrando que o MEI geralmente é alguém que presta serviços e possui várias limitações, como o número de funcionários e o teto de faturamento anual.

Portanto, o MEI é uma pessoa jurídica e caso o CNPJ esteja com restrição, haverá dificuldades em conseguir o empréstimo. E ao conseguir, as taxas serão superiores em relação se você tivesse o CNPJ limpo. Já que para o banco, há um perigo maior em emprestar o dinheiro para você nestas condições.

