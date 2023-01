Score 800 do Serasa: veja como conseguir mais rápido

Certamente, você já ouviu falar sobre o Serasa e quais as consequências para quem não lidar da melhor forma com as dívidas.

O que muitos não sabem, porém, é que é possível ser beneficiado a partir do uso de um recurso muitas vezes desconhecido pelo consumidor: o score.

Mas, afinal, você sabe o que essa palavra significa para a empresa em questão e como usar essa pontuação para resultados bons na sua vida? Confira esses e outros aspectos a seguir.

O que é score?

A Serasa é uma empresa destaque na análise e informação de decisões de crédito. Entre seus diversos recursos, é possível ressaltar um sistema que pontua os consumidores do país e sua confiabilidade na realização de compras.

O Serasa Score é uma pontuação que varia de 0 a 1000, sendo que o número visto como o ideal é superior a 701 pontos. Mas, afinal, para que essa contagem serve e como ela reflete no cotidiano dos brasileiros?

Antes de mais nada, é necessário fazer uma reflexão: quais são os motivos que levariam um credor a não realizar empréstimos para um indivíduo ou para um vendedor não permitir a venda de um produto de alto valor para alguém?

Provavelmente, sua resposta gira em torno das características de que deseja realizar a compra. Assim, aqueles que não pagam bem, não devem receber prioridade nesse momento.

Essa argumentação pode representar muito bem o que a pontuação do Serasa possui como objetivo: ser um meio para que instituições financeiras conheçam o perfil de quem deseja créditos ou produtos e decidir se esse indivíduo não está incluso em uma situação de instabilidade nesse sentido.

Um grande mito quando o assunto é score é o de que uma pessoa rica automaticamente possui uma alta pontuação e aqueles com menor renda possuem uma contagem de pontos inferior. A questão analisada é a maneira com que as movimentações financeiras ocorrem na conta do consumidor e como essa pessoa lida com seus pagamentos.

Assim, mesmo aqueles que recebem grandes salários podem estar sujeitos a um score baixo para os que, por exemplo, sempre ultrapassam os limites do cartão. As empresas que possuem solicitação de contratação, nessas horas, podem recusar ceder empréstimos ou outros recursos financeiros devido ao histórico ruim do indivíduo.

Nesse sentido, veja algumas dicas que são válidas para alavancar a pontuação desse recurso.

Dicas para aumentar o score

Certas indicações são muito recomendadas para uma boa pontuação no Serasa e manter a possibilidade de compras e aquisição de créditos. Acompanhe as principais dicas:

Pagar as contas em dia

Essa orientação pode parecer óbvia para grande parte da população, mas é sempre necessário ressaltar os efeitos de não se pagar uma dívida.

Para além da acumulação de multas e juros, o ato de deixar as contas de lado pode diminuir o seu número de pontos do Serasa e ser um empecilho para a realização de certas ações.

Nesse sentido, é bom sempre estar atento às datas de limite para o pagamento desse compromisso mensal para os brasileiros.

Negociação de dívidas

Caso, por algum motivo, acúmulo de dívidas e você se encontre em uma situação delicada nesse sentido, uma boa ideia para não afetar tanto o recurso do score Serasa é negociar dívidas com os credores.

Com a possibilidade de um pagamento mais flexível, é possível quitar esse déficit e melhorar sua situação.

Limite de crédito

Essa é uma boa dica para aqueles que desejam aumentar a pontuação da empresa em questão. Nesse sentido, é indicado que o consumidor não exceda os 30% do limite de crédito disponível na compra, deixando os gastos controlados.

Com isso, as instituições financeiras estarão mais aptas a aceitarem a solicitação de recursos dos indivíduos que se encontram nesse aspecto, visto o aspecto positivo que isso representa.

