FGV abre vagas para cursos gratuitos; inscreva-se

Se você está em busca de aprimorar seus conhecimentos acadêmicos sem gastar nada, esta é a sua chance!

A renomada Fundação Getúlio Vargas (FGV), reconhecida por sua excelência no ensino de administração e negócios, está oferecendo mais de 150 cursos online completamente gratuitos.

Esta é uma oportunidade única para expandir seus horizontes educacionais e se destacar no mercado de trabalho.

Aproveite mais de 150 cursos gratuitos na FGV e eleve seus conhecimentos acadêmicos. Inscreva-se agora e destaque-se no mercado de trabalho. (Foto: divulgação).

Explorando as oportunidades na FGV: variedade de cursos e áreas de conhecimento

No portal oficial da FGV, você encontrará uma vasta gama de cursos livres online abrangendo diversas áreas do conhecimento, tais como Direito, Administração, Educação, Marketing e Vendas.

A lista completa de cursos está disponível no site da instituição, onde você pode navegar e escolher aqueles que mais se adequam aos seus interesses e objetivos profissionais.

Certificação e reconhecimento: garantindo sua participação nos cursos

É importante ressaltar que os cursos gratuitos oferecidos pela FGV não geram certificado de conclusão.

No entanto, ao alcançar uma nota igual ou superior a 7,0 no pós-teste, você terá a oportunidade de imprimir uma declaração de participação diretamente no sistema.

Dessa forma, poderá comprovar seu engajamento e dedicação na realização do curso. Entre os cursos mais procurados estão “Como organizar o orçamento familiar”, “Como planejar a aposentadoria”, “Direito de Família” e “Introdução à Ciência de Dados”.

Funcionamento dos cursos gratuitos: acesso sem barreiras

Ao contrário de muitas instituições, na FGV não há processo seletivo para participar dos cursos gratuitos. Basta preencher a ficha de inscrição disponível no site e você terá acesso imediato ao material.

Os cursos são totalmente online e autoinstrucionais, o que significa que você pode estudar no seu próprio ritmo, de acordo com sua disponibilidade de tempo e localização.

Além disso, ao final de cada curso, você terá a oportunidade de realizar um pós-teste para testar seus conhecimentos e, se alcançar a nota mínima de 7,0, poderá emitir sua declaração de participação personalizada.

Não perca esta oportunidade de enriquecer seu currículo e expandir seus horizontes profissionais. Inscreva-se hoje mesmo nos cursos gratuitos da FGV e dê um passo rumo ao sucesso em sua carreira.

Lista com todos os cursos gratuitos da FGV

A Importância Estratégica da Marca: Conceitos Básicos

A Atenção Primária em Saúde (APS) na resposta à pandemia de COVID-19

A internet e os negócios

Álgebra Linear e Ciência de Dados

Alinhamento entre vendas e marketing

Análise Microeconômica: Impactos no Funcionamento do Mercado e na Sociedade

Aspectos conceituais associados ao processo de negociação

Autoconhecimento: a Base para Inteligência Emocional e Resiliência

Acesso à Informação

BSC: Introdução à Criação e Execução da Estratégia

Cibercultura e transformação digital: impactos para a educação corporativa

Cibersegurança: Anatomia Clássica de um Ciberataque

Como fazer investimentos 1

Como fazer investimentos 2

Como Gastar Conscientemente

Como organizar o orçamento familiar

Como planejar a aposentadoria

Como variáveis macroeconômicas interagem entre si? Estudando alguns modelos

Comunicação Digital e Data Jornalismo: Conceitos Introdutórios

Conceitos básicos de matemática financeira

Conceitos e Características dos Projetos

Criação de Novos Produtos

Conceito de tempo

Conceitos de cotidiano escolar e gestão: senso comum e conhecimento

Cyberbullying

Cultura: uma análise introdutória

Dados para o bem

Democracia digital

Design Thinking Aplicado à Área da Saúde

Desenvolvendo apresentações sensacionais

Direito Aplicado ao Agronegócio: Conceitos Iniciais

Direito das políticas públicas

Direito de Família

Direito Eleitoral

Direito e Esporte

Direito Penal e Econômico

Direito Tributário

Direitos autorais na produção de material didático

Direitos e deveres do cidadão em tempos de COVID-19

Diversidade no contexto escolar: uma introdução conceitual

Do mecanicismo à sociedade do conhecimento

Economia Circular: princípios e conceitos

Elaboração de Pitch

Empreendedorismo no esporte

Empreendedorismo para o Mercado Financeiro

Empregabilidade, Trabalhabilidade e Carreira

Experiência do paciente: a importância na saúde pública e privada em tempos de transformação

Exploração e abusos na Internet

Finanças públicas

Formação de Preços Agropecuários: Fundamentos Microeconômicos

Fundamentos para construção do projeto político-pedagógico escolar

Fundamentos pedagógicos da BNCC

Ferramentas de Mensuração dos Impactos Socioeconômicos de Políticas Públicas e Incentivos às Fontes Renováveis de Energia

Fundamentos da Gestão de Custos

Fundamentos de Finanças Corporativas

Fundamentos de Marketing

Fundamentos do marketing de serviços

Fundamentos do Neurobusiness

Fundamentos para elaboração de balanced scorecard

Fundamentos para Elaboração de Planejamento de Vendas

Fundamentos das Relações Internacionais

Gestão Enxuta e Lean: Desafios da Implantação

Gestão de Pessoas: impactos da pandemia para os profissionais de saúde

Gestão de Pessoas: liderança em tempos de incerteza

Gestão de suprimentos em tempos de pandemia

Governança do Sistema de Saúde em tempos de Pandemia

História Oral

Humanidades Digitais

Imagem e Direitos na Web

Impacto da TI nos negócios

Influência dos fatores mercadológicos na decisão de preços

Inclusão social na internet

Inovação em Saúde: propósitos e desafios nas organizações

Introdução à Análise de Dados das Redes Sociais

Introdução à comunicação na era digital

Introdução à Controladoria

Introdução a finanças: sistema financeiro e geração de valor

Introdução à Gestão Estratégica da TI

Introdução à Gestão Financeira Internacional

Introdução ao Direito Imobiliário

Introdução a Precificação e Comportamento da Demanda

Introdução à fonte de energia heliotérmica

Introdução ao uso da ferramenta SAM

Introdução ao Scrum

Introdução às relações de consumo e aos direitos básicos

Introdução da Gestão da Informação e do Conhecimento para Tomada de Decisão

Instituições Pró-Ética: Órgãos de Controle

Interpretações do Brasil

Introdução à análise dos indicadores SAEB e Prova Brasil

Introdução à Avaliação de Empresas

Introdução à Ciência de Dados

Introdução à cultura e identidade do Surdo

Introdução à Matemática Financeira – Regimes de Capitalização

Introdução à metodologia da pesquisa

Introdução à organização de dados para análise multivariada

Introdução a Redes Complexas: medidas de centralidade

Introdução aos conceitos de gênero

Introdução às técnicas de análise fatorial e conjunta de dados

Liderança e Gestão Participativa na Escola

Liderança em cenários turbulentos: revigorando as equipes de saúde no enfrentamento da COVID-19

Liderança na Era das Competências

Liberdade de expressão

Linguagem R: introdução à programação e automação

Marketing Contemporâneo na Saúde: como estar preparado para essa transformação?

Matemática: conceitos gerais sobre funções

Mercados B2B e B2C: Características e Diferenças

Metodologias Ativas

Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas

Negociação e formação do contrato

Negócios em E-sports: Conceitos Iniciais

O Impacto da Constituição de 1988 na política educacional

O Impacto Transformador do Esporte Paralímpico para a Inclusão Social

O papel do Hospital no Sistema de Saúde, no Brasil Pós-pandemia

O mercado de trabalho no esporte

O sistema de saúde em tempos de pandemia

Objetivos de aprendizagem referenciados pela BNCC de Matemática: estratégias de composição e avaliação de percursos formativos on-line

Opções Reais e Geração de Valor na Tomada de Decisão

Ofensas e Ódio na Internet

Partidos Políticos

Performance na tela

Pesquisa de Mercado

Planejamento e Estratégia para Gestão Escolar

Planejamento do gerenciamento e identificação de riscos em projetos

Política Externa do Japão: Aspectos Institucionais e Evolução Histórica

Política Externa do Japão: Inserção Internacional e Relações Bilaterais

Política Industrial: Argumentos, Instrumentos e Incentivos à Indústria Heliotérmica no Brasil

Premissas básicas para produção de material educativo

Produtos, serviços e experiências

Produção de gráficos utilizando a biblioteca ggplot2

Projeto Ensino Participativo – Teoria e Prática

Proteção de dados

Publicidade e Consumo On-line

Quiz: Jogo das Regras Ortográficas – Reconhecendo Texto e Contexto

Racionalização: Conceitos Elementares

Recursos Digitais e o Ensino das Ciências da Natureza à luz da Base Nacional Comum Curricular

Recursos digitais e o ensino de linguagens à luz da base nacional comum curricular

Redes sociais: conceitos e organização

Relação entre coaching e mentoring

Relações Étnicos-Raciais no Brasil: período colonial

Robôs de Busca na Melhoria de Resultados em Campanhas Digitais

Saúde e Economia: impacto da COVID-19 e perspectivas para o Brasil

Saúde física e mental na internet

Saúde Populacional e Determinantes Sociais: desafios emergentes pós-pandemia

Segurança Digital

Solarimetria e Estudo de Localização Ótima de Usinas Solares Termoelétricas

Storytelling e técnicas de apresentação: conceitos gerais de comunicação

Superexposição na internet

Termos de Uso e Políticas de Privacidade

Tópicos em Machine Learning

Trabalho e desigualdade: uma proposta à luz da BNCC

Transformação Digital e Inovação no Agronegócio: Aspectos Básicos

Um Panorama sobre Economia da Saúde: desenvolvimento de sistemas de saúde e perspectivas para o futuro

