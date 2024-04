Aprenda a consultar o calendário do abono salarial 2024

O abono salarial do PIS/PASEP em 2024 desperta grande interesse entre os trabalhadores brasileiros, tanto do setor privado quanto do público.

Esse benefício representa um direito essencial para o trabalhador, fornecendo apoio financeiro crucial para muitas famílias.

Impacto do PIS/PASEP em 2024 e seu calendário de pagamentos

O pagamento do PIS/PASEP em 2024 segue um calendário baseado no mês de nascimento dos trabalhadores.

Em 15 de abril, por exemplo, os beneficiários nascidos em abril receberam até R$ 1.412 do programa. Esse recurso extra tem um impacto significativo no orçamento familiar, ajudando a cobrir despesas essenciais e contribuindo para o bem-estar financeiro.

Quem tem direito e como receber o abono salarial PIS/PASEP em 2024?

Em resumo, para ter direito ao PIS/PASEP em 2024, é fundamental compreender quem se qualifica para o benefício.

Geralmente, aqueles que trabalharam com carteira assinada durante o ano anterior podem receber até um salário mínimo.

Conhecer os requisitos de elegibilidade é crucial para garantir o recebimento do valor. Além disso, seguir os procedimentos corretos para obter o pagamento é essencial.

Ficar atento às datas e aos documentos necessários evita problemas na hora de receber o benefício.

Calendário de pagamentos do abono salarial PIS/PASEP em 2024

O calendário de pagamentos do abono salarial PIS/PASEP em 2024 segue o seguinte cronograma:

PIS:

Janeiro – 15 de fevereiro de 2024;

de 2024; Fevereiro – 15 de março de 2024;

de 2024; Março – 14 de abril de 2024;

de 2024; Abril – 15 de abril de 2024;

de 2024; Maio – 15 de maio de 2024;

de 2024; Junho – 15 de maio de 2024;

de 2024; Julho – 15 de junho de 2024;

de 2024; Agosto – 15 de junho de 2024;

de 2024; Setembro – 15 de julho de 2024;

de 2024; Outubro – 15 de julho de 2024;

de 2024; Novembro – 15 de agosto de 2024;

de 2024; Dezembro – 15 de agosto de 2024.

PASEP:

Inscrição final 0 – 15 de fevereiro de 2024;

de 2024; Inscrição final 1 – 15 de março de 2024;

de 2024; Inscrição final 2 – 15 de abril de 2024;

de 2024; Inscrição final 3 – 15 de abril de 2024;

de 2024; Inscrição final 4 – 15 de maio de 2024;

de 2024; Inscrição final 5 – 15 de maio de 2024;

de 2024; Inscrição final 6 – 17 de junho de 2024;

de 2024; Inscrição final 7 – 17 de junho de 2024;

de 2024; Inscrição final 8 – 15 de julho de 2024;

de 2024; Inscrição final 9 – 15 de agosto de 2024.

Como consultar o PIS/PASEP em 2024?

Para fazer a consulta pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, siga estes passos:

Certifique-se de que o aplicativo esteja atualizado; Acesse o sistema com seu número de CPF e a senha utilizada no portal gov.br; Toque em “Benefícios” e, em seguida, em “Abono Salarial”. A tela seguinte informará se o trabalhador está habilitado ou não para receber o benefício.

Trabalhadores do setor privado também podem consultar a situação do benefício e a data de pagamento nos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem.

Essas ferramentas são úteis para garantir que todos os elegíveis recebam o abono salarial PIS/PASEP em 2024.

