Novo aplicativo do governo dá BENEFÍCIOS para brasileiros; baixe já

Mais de 1 milhão de pessoas já baixaram o aplicativo Meu INSS+, um programa que revolucionou a vida de aposentados, pensionistas e beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Desde seu lançamento em maio do ano passado, o programa acumulou 22 milhões de acessos e gerou 1,3 milhão de carteiras digitais, proporcionando benefícios significativos aos seus usuários.

Baixe o Meu INSS+ e aproveite descontos exclusivos. Clube de vantagens para aposentados, pensionistas e beneficiários do INSS. Simplifique sua vida financeira agora! (Foto: divulgação).

Como funciona o Clube Meu INSS+?

Para usufruir das vantagens do clube Meu INSS+, os beneficiários podem acessar facilmente a carteira digital pelo site oficial ou aplicativo do Meu INSS (disponível para Android e iOS).

Essa carteira virtual oferece descontos generosos em serviços variados, como farmácias, shows, cinemas e telemedicina, simplificando a vida financeira dos usuários e promovendo inclusão digital e social.

Aplicativo do governo amplia os benefícios através de parcerias estratégicas

O Meu INSS+ não apenas simplifica a vida dos beneficiários, mas também amplia seus benefícios por meio de parcerias estratégicas.

O programa aumentou o número de instituições bancárias parceiras de três para seis, fortalecendo e expandindo as vantagens oferecidas.

Isso demonstra o compromisso do programa com o bem-estar dos beneficiários do INSS.

Emissão da carteira do beneficiário

Para emitir a carteira do beneficiário, basta seguir estes simples passos:

Acesse o aplicativo Meu INSS; Clique em “carteira do beneficiário”; Selecione uma foto para a carteira; Confirme o compartilhamento de dados e continue para a emissão.

Ao seguir esses passos, a carteira do beneficiário estará prontamente disponível para acesso sempre que necessário, facilitando ainda mais o processo de obtenção de benefícios.

