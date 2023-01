Manual DEFINITIVO para calibrar os pneus do carro certinho

No cenário vigente, é raro encontrar uma família que não utilize um veículo próprio para a realização das tarefas do dia a dia. Estima-se que, hoje, mais de 100 milhões são os carros, motos, caminhões e outros meios de transporte terrestres que estão em circulação.

Um bom funcionamento do automóvel é essencial para um cotidiano mais tranquilo no trânsito. Nesse sentido, alguns cuidados são exigidos e objetivam trazer mais segurança para o motorista e os passageiros.

Pensando nesses aspectos que merecem atenção, você se lembra de calibrar as rodas do seu veículo?

A calibragem é o processo realizado para inserir ar nas rodas dos pneus de um automóvel, quantidade que depende da necessidade de cada meio de transporte.

Confira mais sobre a calibração e o que é necessário saber para essa ação em seu veículo.

Riscos de não calibrar as rodas

A calibragem incorreta do veículo pode resultar em uma série de consequências negativas. Segundo estatísticas, um em cada dez acidentes no país é causado pela pressão inadequada dos pneus de um veículo. Confira algumas dessas possíveis decorrências:

Maior consumo de combustível;

Desgaste dos pneus;

Comprometimento da estabilidade do carro;

Prejudica os momentos em que for necessário utilizar o freio.

Por consequência, o condutor e os passageiros do automóvel poderão ter seu conforto reduzido na hora de fazer uma viagem.

Qual o momento certo para calibrar os pneus?

Uma dúvida que pode pegar aqueles que são iniciantes no assunto é sobre o tempo necessário para realizar uma nova calibração nos pneus. De maneira geral, é recomendável que esse processo seja feito a cada 15 dias pelo condutor. Mas se atente: isso não é uma regra e não se aplica para todos os veículos.

Alguns automóveis percorrem grandes distâncias em poucos dias, e, por isso, é indicado nesses casos uma calibração com 500 quilômetros rodados, mesmo que antes dos 15 dias.

Em contrapartida, se você é um condutor que não é muito de colocar a mão no volante, cerca de 30 dias são necessários para a realização dessa manutenção.

Além disso, preferencie calibrar com as rodas ainda frias, ou seja, que o veículo tenha percorrido, no máximo, 3 quilômetros até a chegada no posto.

Mesmo a partir dessa média de tempo traçada, é importante sempre conferir a pressão dos pneus de seu veículo antes de pegar estrada.

Como realizar a calibração

Mesmo sendo uma tarefa tão necessária para os condutores brasileiros, é comum que algumas pessoas não saibam como realizar esse processo. Mas não se assuste: a calibração de pneus não é complexa caso executada com a consciência exigida.

Nesse sentido, é necessário que o proprietário do veículo conheça as especificações de marca e modelo. Caso não possua mais o manual do automóvel, é possível encontrar essas informações por meio da Internet.

A pressão das rodas é variável e depende também do peso do transporte, além de ser alterada de acordo com os valores do veículo enquanto estão vazios ou cheios.

Após saber que modelos diferentes possuem diferentes necessidades, é possível realizar a calibração de acordo com suas observações no assunto. Além disso, caso existam dúvidas sobre como o ato em si é feito, procure alguma pessoa experiente no assunto.

Lembre-se, também, de deixar o estepe do carro com a calibragem adequada, visto que nunca se sabe quando imprevistos poderão acontecer. Para esse componente, é necessária uma pressão de 5 psi a mais que os pneus em efetiva circulação.