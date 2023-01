Aprenda a gerar a GUIA de pagamento do IPVA 2023 sem erros

O início do ano surge muitas contas para pagar, é boleto atrás de boleto, e um desses boletos é do IPVA – Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores – todo proprietário de veículo é obrigatório a pagar.

O problema é que muitos brasileiros não sabem exatamente como emitir essa guia de pagamento, segue abaixo como faz esse procedimento, e não deixe de pagar o seu IPVA.

IPVA

Você sabe qual é o objetivo do IPVA? Vamos esclarecer: uma parte do valor que é arrecadado nos pagamentos do IPVA vai diretamente para as verbas tantos municipais e estaduais, ou seja, é destinado para ajudar na qualidade da saúde, educação, segurança e diversos outros pontos na cidade.

É importante ressaltar que se o Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores não for pago dentro do prazo estabelecido, o motorista não pode ter o licenciamento, ou seja, o motorista fica impossibilitado de poder dirigir na cidade e até mesmo na estrada e o veículo corre grande risco para ser apreendido.

O motorista deve ficar ligado para não perder a data de pagamento no seu estado, que no caso é divulgado sempre pela Secretaria da Fazenda e também pelo Departamento de Trânsito (Detran), a data de pagamento é formulada conforme o número final da placa do veículo.

Uma observação é que muitos motoristas estão isentos desse pagamento que é no caso de um automóvel que tem muitos anos de fabricação, carros que tem adaptação para pessoas com deficiência e até mesmo veículos de aluguel.

Como emitir a guia de pagamento do IPVA?

Como citado acima, os valores do IPVA são informados e divulgados pelo Detran e pela Secretária da Fazenda. O motorista consegue efetuar esse pagamento de forma parcelada ou a vista (cota única e com desconto).

Então se você deseja já consultar o seu boleto do IPVA entre no site do Detran do seu estado e assim mostrará todas as suas pendências. Segue esses passos e faça daí mesmo:

1 passo – Entre no site do Detran do seu estado

2 passo – Vá na opção “IPVA”

3 passo – Informe todos os dados do Renavam

4 passo – clique em “Enviar”

Através desse site o motorista também consegue emitir a segunda via do imposto. É preciso também ficar atento na cidade em que você mora e quais são os locais que aceitam o boleto do IPVA para assim realizar o pagamento.

O motorista pode entrar nesse site https://www3.fazenda.sp.gov.br/SIVEI/Veiculos/ValorVenal, para consultar o valor no automóvel neste ano de 2023, basta informar a placa do carro. Uma grande novidade é que neste ano o motorista pode dividir em até 5 vezes o imposto, para os motoristas que quiserem antecipar o desconto é de 3%.

