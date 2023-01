Estas pessoas terão ISENÇÃO do Imposto de Renda, segundo novo governo

Segundo a Unafisco Nacional, atualmente, a defasagem da tabela do Imposto de Renda, está acumulada em quase 150%. Lembrando que a última atualização havia ocorrido no Governo de Dilma Rousseff, todavia, não foi o bastante para que mudanças significativas pudessem ocorrer. Por isso, agora, Lula havia garantido que iria conceder isenção do Imposto de Renda para um grupo maior de pessoas. Mas ao que parece, a prioridade para o primeiro ano de Governo, não é essa.

Aumentar o grupo de Isenção do Imposto de Renda é uma promessa frequente

Uma das promessas que mais ocorreram nas eleições do ano passado, foi exatamente essa, isto é, aumentar o grupo de pessoas que estão isentas de pagar o imposto de renda. Mas para que isso ocorresse, seria necessário uma grande mudança.

A mudança em questão deveria ocorrer na tabela do IRPF, a fim de modificar as faixas de rendimento existentes. Pois atualmente, quem ganha mais de R$ 1.903,98 precisa contribuir. E para a realidade atual do Brasil, este valor é muito baixo.

Já que quando o valor em questão foi aprovado – e entrou em vigor a partir de 2016 – o salário mínimo era de apenas R$ 880. Agora, em 2023, o piso do salário é de R$ 1.302. Ou seja, quem receber 1,5 salários já irá precisar contribuir. E essa é a principal crítica das entidades e dos brasileiros, que agora irão precisar contribuir.

E mesmo tendo prometido isso, até o momento, ele não apresentou proposta alguma acerca da isenção do Imposto de Renda. E seu atual ministro da Fazenda, já demonstrou que a primeira prioridade é uma reforma tributária nos impostos.

Como ficará o imposto de renda em 2023?

Se de fato tivesse ocorrido um reajuste no valor integral do imposto de renda, pessoas que recebessem até R$ 4.719,34 não iriam precisar arcar com os tributos do IR. E com essa medida, mais de 30 milhões de pessoas iriam receber a isenção. Mas como não ocorreu nenhuma manifestação do Governo, as regras atuais ainda estão valendo.

Lembrando que no Governo passado, Bolsonaro prometeu que faria a mudança em questão, mas não a fez. Já na última campanha eleitoral, ele garantiu que faria, todavia, não foi reeleito para cumprir o que havia falado. Por isso, os valores vigentes para o ano de 2023 serão de:

Se a pessoa receber o valor até R$ 1.903,98 será isento de pagar imposto de renda. Caso receba entre R$ 1.903,98 até R$ 2.826,65, será tributada em 7,50%. Valores entre R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 serão tributados em 15%. Valores de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 serão taxados em 22,50% e valores acima de R$ 4.664,68 serão tributados em 27,50%.

