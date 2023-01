Bolsa Família automático será pago para TODOS? Provavelmente não

Finalmente! Após muitas indecisões, ficou definido o pagamento do Bolsa Família 2023. Com parcelas fixas de R$ 600 reais e adicional de R$ 150 para famílias com crianças de até seis anos – visto que o adicional é proporcional a quantidade de crianças nessa faixa etária. Entrementes, algumas mudanças irão acontecer e algumas famílias irão ter o seu benefício suspenso – não receberão de maneira automática e terão que recorrer! Veja abaixo as mudanças e o que muda no benefício nesta nova gestão.

Bolsa Família 2023 suspenso

Como anunciado em 2022, o Governo Lula irá fazer um pente fino nos cadastros do Bolsa Família. Estima-se que mais de 10 milhões de cadastros estão com irregularidades, dentre eles, mais da metade refere-se a cadastros de famílias unipessoais.

Portanto, essas famílias que estiverem com o cadastro desatualizado no CadÚnico ou com indícios de fraudes: terão o seu benefício suspenso até atualização de informações e verificação de dados.

Alguns brasileiros irão passar por essa averiguação, mas o Governo informou que a priori, as famílias unipessoais – compostas de um único integrante serão o alvo principal. Entrementes, ainda há outras novidades a serem validadas.

Bem como acerca dos valores: que ficou fixo nas parcelas de R$ 600 como anteriormente – visto que em razão da aprovação da PEC de Transição, que disponibilizou bilhões de reais para o benefício de distribuição de renda.

Com isso, algumas famílias irão receber o benefício de maneira automática – outros não! Veja abaixo o que é necessário para receber o benefício no automático sem a necessidade de outras ações.

Novos cadastros serão aceitos?

Sim! Embora muitos cadastros sejam bloqueados em razão de fraudes ou irregularidade nos dados, O Governo Federal anunciou que várias pessoas serão aceitas no Programa – com isso, haverá um equilíbrio entre contas novas e descartadas. Entrementes, estando com os dados atualizados é o necessário para não ter a conta bloqueada.

Os novos cadastros podem ser feitos através do CRAS local ou pelo aplicativo que será lançado pelo Governo Federal nos próximos dias.

Pagamento será feito no automático?

Sim! Entrementes, nem todos os beneficiários irão conseguir obter o benefício no automático. Apenas os brasileiros que estiverem com os cadastros corretos e dentro dos padrões estipulados. Com isso, é necessário que os beneficiários estejam dentro das regras e com os dados atualizados! Portanto, nos últimos 10 dias úteis do mês os pagamentos serão repassados automaticamente para a conta-corrente no Caixa Tem.

E não somente os pagamentos, como também o débito das pendências referentes ao consignado do Auxílio Brasil. Visto que a Caixa Econômica Federal informou que as dívidas pendentes irão continuar sendo debitadas automaticamente.

Portanto, a partir do dia 18 deste mês oa pagamentos referentes ao benefício irão continuar. Com o adicional de R$ 150 por criança e parcelas fixas de R$ 600 reais.

Nos próximos dias mais novidades serão divulgadas sobre o benefício social e sobre os demais programas que serão lançados pelo Governo Federal em 2023.